Σε μια αιχμηρή ανάρτηση για τη διαπραγμάτευση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στις χώρες που τάσσονται υπέρ της περαιτέρω μείωσης των κοινοτικών κονδυλίων, την ώρα που οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός συμμετέχει, μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», σε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ανάρτησης στο Χ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι φιλοδοξίες που έχει θέσει η Ευρώπη δεν συμβαδίζουν με τη συνεχή μείωση των οικονομικών πόρων που διαθέτει.

«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στο καλάθι των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

Η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί νέες μειώσεις στις χρηματοδοτήσεις που αφορούν την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Παράλληλα, επικαλείται τα συμπεράσματα της έκθεσης Ντράγκι σχετικά με τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες της Ευρώπης, προκειμένου να αντικρούσει τις θέσεις των χωρών που ζητούν περιορισμό των ευρωπαϊκών δαπανών.