Αιχμηρός Πούτιν: «Στην Ευρώπη υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου - Ψέμα και υστερίες ότι θα επιτεθούμε»

«Υστερίες» και «ψέματα» χαρακτήρισε τα όσα ειπώνονται από μεριά της Ευρώπης για πολεμική προετοιμασία υπό των φόβων μιας γενικευμένης Ρωσικής σύρραξης με την Γηραιά Ήπειρο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Sky News, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις αιτιάσεις της Δύσης για ρωσική απειλή «ψέματα», προσθέτοντας ότι αυτές αποτελούν «φανταστικές κατασκευές» που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η επίμαχη δήλωση του Ρώσου προέδρου ήρθε ως απάντηση στις ανησυχίες που εκφράζει η Ευρώπη για έναν επικείμενο πόλεμο με τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ηγέτες της για την δημιουργία ενός κλίματος φόβου.

«Στην Ευρώπη υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου»

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες καθοδηγούνται από βραχυπρόθεσμα πολιτικά συμφέροντα, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτών τους. «Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη, οι άνθρωποι υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου με φόβους για μια αναπόφευκτη σύγκρουση με τη Ρωσία: Λένε ότι πρέπει να προετοιμαστούν για έναν μεγάλο πόλεμο» είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι «διάφορα πρόσωπα που υποτίθεται ότι κατείχαν ή εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις ευθύνης φαίνεται να έχουν απλώς ξεχάσει την ευθύνη τους. Καθοδηγούνται από βραχυπρόθεσμα, προσωπικά ή συλλογικά πολιτικά συμφέροντα, όχι από τα συμφέροντα του λαού τους, και αυξάνουν όλο και περισσότερο τα επίπεδα της υστερίας. Έχω επανειλημμένα δηλώσει: Αυτό είναι ψέμα, ανοησία, καθαρή ανοησία για κάποια φανταστική ρωσική απειλή προς τις ευρωπαϊκές χώρες», κατέληξε.

Ξεκάθαρο μήνυμα για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Ωστόσο, η ρητορική του Πούτιν δεν σταμάτησε εκεί. Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αν η Ουκρανία και η Δύση αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, η Ρωσία θα προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση για να καταλάβει τα εδάφη που διεκδικεί. Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Κρεμλίνου για ενδιαφέρον για ειρηνική λύση, η Ρωσία συνεχίζει να περιγράφει την επιχείρηση στην Ουκρανία ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και όχι ως πόλεμο.

Η δήλωση του Πούτιν έρχεται την ώρα που οι ανησυχίες για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία παραμένουν στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας, με την Ευρώπη να είναι αντιμέτωπη με την πρόκληση του να ισχυροποιήσει τις θέσεις της, ενώ η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις με σφιγμένα δόντια.