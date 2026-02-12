Αιφνιδιασμός από Νετανιάχου: Γιατί ακυρώνει την παρουσία στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν θα ταξιδέψει εκ νέου στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα για να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο της AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) ούτε στη συνεδρίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο του.

Αντί της φυσικής παρουσίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να απευθυνθεί στο συνέδριο της AIPAC μέσω τηλεδιάσκεψης. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, όπου είχε επαφές με την αμερικανική ηγεσία και συζητήσεις που επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση στη Γάζα και τις περιφερειακές ισορροπίες ασφαλείας.

Το συνέδριο της AIPAC αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ετήσιες διοργανώσεις υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ, συγκεντρώνοντας πολιτικούς, διπλωμάτες και ηγετικές προσωπικότητες από τις δύο χώρες.

Παράλληλα, η συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ έχει παρουσιαστεί ως πρωτοβουλία διαλόγου γύρω από ζητήματα σταθερότητας και διακυβέρνησης στην περιοχή, με έμφαση στις μελλοντικές ρυθμίσεις για τη Γάζα.

Η εξήγηση που δίνουν οι Ισραηλινοί

Η απόφαση του Νετανιάχου να μην πραγματοποιήσει νέο ταξίδι στις ΗΠΑ ερμηνεύεται από πολιτικούς αναλυτές ως ένδειξη προτεραιότητας σε εσωτερικά και περιφερειακά ζητήματα, σε μια περίοδο αυξημένων διπλωματικών και στρατηγικών εξελίξεων.

Ωστόσο, η συμμετοχή του μέσω βιντεοσύνδεσης διατηρεί το πολιτικό μήνυμα στήριξης προς τους βασικούς συμμάχους και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς το πρόγραμμα των διεθνών επαφών του Ισραηλινού πρωθυπουργού παραμένει ιδιαίτερα πυκνό.