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Αιγάλεω: Χειροπέδες σε 48χρονο οδηγό που πήρε... παραμάζωμα 6 ΙΧ - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και οδηγείται την Τετάρτη (10/6) στο αυτόφωρο.

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Eurokinissi
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Κώστας Παπαδόπουλος

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«Τρελή» πορεία είχε με το ΙΧ αυτοκίνητό του ένας 48χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (9/6) για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αυτό καθώς κινούμενος επί της οδού Μπουμπουλίνας στο Αιγάλεω προκάλεσε ζημιά σε 6 σταθμευμένα οχήματα στα οποία προσέκρουσε, έχοντας χάσει τον έλεγχο του δικού του.

Στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε κυριολεκτικά τα πάντα χτύπησαν… κόκκινο, καθώς η δεύτερη μέτρηση έδειξε 1.24mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, με αποτέλεσμα να του περάσουν χειροπέδες και με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία να οδηγείται σήμερα, Τετάρτη (10/6) στο αυτόφωρο.

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Ελλάδα Τροχαίο Σύλληψη Αλκοόλ Αστυνομία Αιγάλεω

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