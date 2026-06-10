Αιγάλεω: Χειροπέδες σε 48χρονο οδηγό που πήρε... παραμάζωμα 6 ΙΧ - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

«Τρελή» πορεία είχε με το ΙΧ αυτοκίνητό του ένας 48χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (9/6) για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αυτό καθώς κινούμενος επί της οδού Μπουμπουλίνας στο Αιγάλεω προκάλεσε ζημιά σε 6 σταθμευμένα οχήματα στα οποία προσέκρουσε, έχοντας χάσει τον έλεγχο του δικού του.

Στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε κυριολεκτικά τα πάντα χτύπησαν… κόκκινο, καθώς η δεύτερη μέτρηση έδειξε 1.24mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, με αποτέλεσμα να του περάσουν χειροπέδες και με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία να οδηγείται σήμερα, Τετάρτη (10/6) στο αυτόφωρο.