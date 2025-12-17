Αιγάλεω: Καθηγήτρια πρόβαλε στην τάξη επεισόδιο του «Black Mirror» με σεξουαλικές σκηνές

Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η κίνηση μίας καθηγήτριας σε σχολείο στο Αιγάλεω, να προβάλει στους μαθητές επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Black Mirror» με έντονες σεξουαλικές σκηνές.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας στην τρίτη λυκείου, η καθηγήτρια επέλεξε να προβάλει απόσπασμα από την σειρά αυτή του Netflix που πραγματεύεται τη σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο.

Ωστόσο το συγκεκριμένο επεισόδιο που προβλήθηκε, περιλαμβάνει έντονες σκηνές σεξ, άσεμνο περιεχόμενο, ακόμα και αναφορές σε κτηνοβασία. Μάλιστα η καθηγήτρια φέρεται να αρνήθηκε να σταματήσει την προβολή, όταν το ζήτησαν οι ίδιοι οι μαθητές.

«Κάποια στιγμή, ορισμένα παιδιά βγήκαν έξω από την τάξη και τους απείλησε με απουσία», ανέφερε η μητέρα ενός από τους μαθητές, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε για το περιστατικό και, όπως αναφέρουν μαθητές και γονείς, προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.