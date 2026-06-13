Αίγιο: Βουβός θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου- «Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει;»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί στον Λόγγο Αιγιαλείας τη 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο γιο της, Ολύμπιο, που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να αδυνατούν ακόμη να πιστέψουν το διπλό έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Οι σοροί μητέρας και γιου βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού, ενώ έξω από την εκκλησία το κλίμα είναι βαρύ. Οι άνθρωποι που γνώριζαν τη Μαρία και τον Ολύμπιο μιλούν για ένα δράμα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

«Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα», έλεγε συγγενής της 54χρονης έξω από τον ναό, προσθέτοντας πως είχε την εντύπωση ότι το ζευγάρι τα πήγαινε καλά. Όταν ρωτήθηκε τι μπορεί να συνέβη, απάντησε: «Αυτά τα μυστικά τα πήραν μαζί τους. Είναι δράμα».

«Πώς μπόρεσε και το έκανε;»

Στον ναό του Αγίου Δημητρίου έδωσαν το «παρών» δεκάδες συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του χωριού που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη. «Τη Μαρία τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια. Τον άνδρα της τον ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν τους είχα δει ποτέ να μαλώνουν, ήταν αγαπημένοι, ούτε η Μαρία μου είχε πει κάτι» δήλωσε ένας άνδρας με ραγισμένη φωνή.

Ο ίδιος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι «κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, όταν κλείνει μια πόρτα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα». Σε εκείνο το σημείο είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι ο 65χρονος Ιταλός είχε βάλει χρήματα για το σπίτι που έμεναν τώρα: «Είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα. Είχα δουλέψει κι εγώ στο σπίτι και τα περισσότερα λεφτά μου τα έδωσε ο Μάρκος. Τώρα αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα δεν μπορώ να το ξέρω».

«Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει;»

Μια άλλη γυναίκα, σε πιο οξύ τόνο, σημείωσε: «Ήταν μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει; Να μη μετανοεί; Δηλαδή ήμαρτον, να πει ‘το έκανα συγχωρέστε με’. Ο θεός να τον ελεήσει. Φύγανε δυο αγαπημένα παιδιά. Το Μαράκι μας και ο Ολύμπιος, ένα γλυκύτατο παιδί, ένας λεβέντης πάνω από δύο μέτρα, πανέξυπνο και πολύ καλό παιδάκι».

Το τελευταίο αντίο στον Λόγγο

Η κηδεία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, λίγες ώρες μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αιγιάλεια.



Η Μαρία και ο Ολύμπιος δολοφονήθηκαν βάναυσα μέσα στο σπίτι τους, σε μια υπόθεση που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε σοκ στην περιοχή. Το σπίτι, που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν ο χώρος της καθημερινότητάς τους, έγινε ο τόπος όπου γράφτηκε ο πιο φρικτός επίλογος.

Συγγενείς και φίλοι στέκονται μπροστά σε δύο φέρετρα, αναζητώντας απαντήσεις για το πώς χάθηκαν τόσο άγρια μητέρα και γιος.

Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός

Την ίδια ημέρα που συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στα δύο θύματα, ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης, οδηγείται εκ νέου στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο 65χρονος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία. Από την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και επιμένει ότι δεν γνωρίζει ποιος σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Το πιθανό κίνητρο που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο την ένταση που φέρεται να είχε δημιουργηθεί γύρω από την πρόθεση του 26χρονου Ολύμπιου να πάρει τη μητέρα του μαζί του στη Γερμανία, ώστε να τη φροντίσει λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Η προοπτική αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να προκαλούσε την έντονη αντίδραση του 65χρονου συντρόφου της 54χρονης.

Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα του διπλού εγκλήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.