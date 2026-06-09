Αιγιάλεια: Καταθέσεις και στοιχεία-κλειδιά δίνουν απαντήσεις στο διπλό φονικό - «Ήταν ήρεμο ζευγάρι»

Οι έρευνες των αστυνομικών για τη διπλή τραγωδία στο Λόγγο Αιγίου επικεντρώνονται στα ευρήματα που έχουν ήδη σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για ένα μαχαίρι και ένα αεροβόλο όπλο που εντοπίστηκαν τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας όπου βρέθηκαν νεκροί η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό που συλλέχθηκαν από το σπίτι και τον περιβάλλοντα χώρο. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης μία μπλούζα - στην οποία έχουν εντοπιστεί ίχνη που μοιάζουν να προέρχονται από αίμα - και η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως τόσο στον ακριβή χρόνο θανάτου των δύο θυμάτων όσο και στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από το έγκλημα, λαμβάνοντας καταθέσεις από συγγενείς, φίλους και πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά στα θύματα. Ήδη, στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αιγίου έχουν μεταβεί πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 54χρονης, ενώ «κλειδί» θεωρείται και η μαρτυρία του γείτονα στον οποίο απευθύνθηκε ο σύντροφος της θανούσης.

Όσον αφορά τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης, εξακολουθεί να βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αιγιαλείας, όπου εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Ο ίδιος απορρίπτει κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και υποστηρίζει ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε κάτι, ενώ ήταν εκείνος που - όπως λέει- ενημέρωσε τον γείτονα για τον θάνατο της γυναίκας και του γιου της.

«Ήταν ένα πολύ ήρεμο ζευγάρι»: Τι λέει γείτονας

Την ίδια στιγμή, γείτονας της οικογένειας περιέγραψε τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν έξω από το σπίτι μετά τον εντοπισμό των δύο νεκρών, κάνοντας λόγο για μια εικόνα αναστάτωσης στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, όταν επέστρεψε στο σπίτι του βρήκε ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. «Ήρθα στο σπίτι μου και συνάντησα εδώ την αστυνομία, γινόταν ένας χαμός», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι είδε τον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης να οδηγείται έξω από το σπίτι με χειροπέδες, να παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα έξω από την οικία και στη συνέχεια να επιστρέφει ξανά στο εσωτερικό της. «Μετά από περίπου μισή ώρα τον ξαναέβαλαν μέσα και λίγο αργότερα τον έβγαλαν ξανά και τον μετέφεραν στο τμήμα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον 65χρονο, εξήγησε ότι τον γνώριζε μόνο ως γείτονα, χωρίς να έχουν ιδιαίτερες επαφές. «Ένα γεια και μια καλημέρα λέγαμε, τίποτα περισσότερο», ανέφερε.

@flashgrofficial Σοκ έχει προκαλέσει η διπλή δολοφονία 26χρονου και της 54χρονης μητέρας του στον Λόγγο Αιγιάλειας, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Γείτονας των θυμάτων περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο σημείο, αναφέροντας ότι επέστρεψε στο σπίτι του και βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη αστυνομική παρουσία και μεγάλη αναστάτωση. Όπως είπε, είδε τον σύντροφο της γυναίκας να οδηγείται με χειροπέδες από τις αρχές, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι και απομακρύνθηκε ξανά από το σημείο υπό συνοδεία. Ο ίδιος ανέφερε πως δεν υπήρχαν εντάσεις ή ενδείξεις προβλήματος στο ζευγάρι, το οποίο χαρακτήρισε ήρεμο και χαμηλών τόνων, σημειώνοντας ότι δεν είχε παρατηρήσει ποτέ φασαρίες ή ανησυχητικά περιστατικά στην πολυετή παρουσία του στην περιοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είχε στενή σχέση μαζί τους, παρά μόνο τυπική καθημερινή επαφή, ενώ περιέγραψε ότι η τελευταία φορά που είδε τον 26χρονο ήταν λίγες ημέρες πριν το τραγικό συμβάν. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr - Flash.gr

Παράλληλα, τόνισε πως όσα ακούγονται για την υπόθεση έχουν προκαλέσει έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής. «Δεν έδειχνε για τέτοιος άνθρωπος. Βέβαια δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, αλλά ήταν ένα πολύ ήρεμο ζευγάρι. Εγώ επτά χρόνια που μένω εδώ δεν τους είχα ακούσει ποτέ να έχουν φασαρίες ή εντάσεις», είπε.

Ο γείτονας αποκάλυψε ακόμη ότι είχε αρκετό καιρό να δει τον 65χρονο στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με τη σύζυγό του ο άνδρας είχε εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα εθεάθη το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας να κατευθύνεται προς τη θάλασσα για μπάνιο.

Για τη 54χρονη ανέφερε ότι δεν γνώριζε να αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, πέρα από ένα χειρουργείο καρδιάς που, όπως είχε ακούσει, είχε υποβληθεί πριν από λίγους μήνες. «Ήταν μια χαρά άνθρωπος, ήρεμη, περπατούσε στη γειτονιά και τίποτα δεν προμήνυε αυτή την τραγωδία», κατέληξε.