Αιγιάλεια: Στάχτες το όνειρο ζωής για οικογένεια Βρετανών - Κάηκε το σπίτι τους στη μεγάλη φωτιά

Μια οικογένεια από τη Βρετανία είδε το όνειρο μιας νέας ζωής στην Ελλάδα να γίνεται στάχτη, όταν η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την Αιγιάλεια κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι που είχε χτίσει, μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μόνιμη εγκατάστασή της στη χώρα.



Ο 36χρονος Ρόρι Κλίφορντ και η 35χρονη Στέφανι Χάρπερ είχαν δημιουργήσει το σπίτι των ονείρων τους σε ορεινή περιοχή της Πελοποννήσου, στην Αιγιάλεια, επενδύοντας χρόνο, κόπο και περισσότερα από 300.000 ευρώ. Η μετακόμιση ήταν προγραμματισμένη για τις 10 Αυγούστου, ενώ είχαν ήδη στείλει στην Ελλάδα όλα τα προσωπικά και οικογενειακά τους αντικείμενα και είχαν εγγράψει τις οκτάχρονες δίδυμες κόρες τους, Εβαντζελίν και Ιβάρια, σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Παράλληλα, η Στέφανι είναι έγκυος σε δίδυμα, ενώ το ζευγάρι έχει και μία ακόμη κόρη, την 19 μηνών Αθηνά.

GoFundMe

«Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάθηκαν όλα»

Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών κατέστρεψαν ολοσχερώς την κατοικία και όλα τα υπάρχοντά τους.

Μιλώντας στη βρετανική Mirror, η Στέφανι περιέγραψε με συγκίνηση τις στιγμές που ακολούθησαν. «Είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, όμως αυτό μας διέλυσε ολοκληρωτικά. Το κενό και η θλίψη που νιώθουμε είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο και οι κόποι όχι μόνο οι δικοί μας αλλά και της ελληνικής κοινότητας που μας βοήθησε να χτίσουμε αυτό το σπίτι... χάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να περιγράψω τη θλίψη μας, γιατί δεν χάσαμε μόνο το σπίτι που δημιουργήσαμε, αλλά και όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό».

Το σπίτι είχε αγοραστεί το 2023 και η καταστροφή του ανάγκασε την οικογένεια να παραμείνει στο μικρό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου όπου ζει σήμερα στο Χάστινγκς της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

GoFundMe

Πούλησαν τα πάντα για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην Ελλάδα

Η Στέφανι εξήγησε ότι τα χρήματα για την αγορά και την ανακατασκευή του σπιτιού προήλθαν από την κοινή επιχείρηση που διατηρούσαν στον χώρο των επίπλων υψηλής αισθητικής, αλλά και από προσωπικές οικονομίες και δάνεια.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια πούλησε σχεδόν όλα τα υπάρχοντά της προκειμένου να πραγματοποιήσει τη μετακόμιση, την οποία σχεδίαζε εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια.

Η διαδικασία αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, με πολλές δυσκολίες και απρόβλεπτα έξοδα. Ανάμεσά τους ήταν και η αντικατάσταση δύο χιλιομέτρων σωληνώσεων στο βουνό, ώστε να εξασφαλιστεί η υδροδότηση του σπιτιού, έργο που κόστισε πάνω από 10.000 αγγλικές λίρες.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες και τις θυσίες τους, η φωτιά τούς υποχρεώνει πλέον να ξεκινήσουν ξανά από το μηδέν.

Έκκληση για βοήθεια

Μετά την καταστροφή, η αδελφή της Στέφανι δημιούργησε καμπάνια στην πλατφόρμα GoFundMe, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για να μπορέσει η οικογένεια να ξαναχτίσει τη ζωή της.

Η ίδια δήλωσε συγκινημένη από τη στήριξη που έχει ήδη δεχθεί, εκτιμώντας ότι ακόμη και με την ασφαλιστική αποζημίωση θα χρειαστούν περίπου 100.000 ευρώ για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν.

«Ακόμη και όταν μιλάμε για αυτή την καμπάνια αισθανόμαστε άβολα. Δεν είμαστε άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα υλικά αγαθά και δεν θέλουμε κανείς να διαβάσει για μια πισίνα και να σκεφτεί ότι πρόκειται για προβλήματα πολυτελείας.

Ζούμε πολύ λιτά. Τα τελευταία 12 χρόνια μέναμε σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου και για οκτώ από αυτά κοιμόμασταν σε καναπέ-κρεβάτι, ώστε τα παιδιά μας να έχουν το δωμάτιο. Αυτό το σπίτι στην Ελλάδα ήταν τα πάντα για εμάς.

Ήταν ο τρόπος να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη ζωή που πάντα ονειρευόμασταν. Επενδύσαμε κάθε ευρώ για να τους χαρίσουμε το μέλλον που τους αξίζει και, για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονούσαμε να κοιμηθούμε επιτέλους σε ένα κανονικό κρεβάτι. Θα το ξαναχτίσουμε. Δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε».

GoFundMe

Ένα όνειρο που γεννήθηκε πριν από 15 χρόνια

Η σχέση της οικογένειας με την Ελλάδα ξεκίνησε το 2011, όταν ταξίδεψαν στη χώρα με ένα τροχόσπιτο. Η φιλοξενία των ανθρώπων και ο τρόπος ζωής τους έκαναν να ονειρευτούν ότι κάποια ημέρα θα μεγάλωναν εδώ τα παιδιά τους.

Με τα χρόνια, όπως λέει η Στέφανι, η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο έπαψε να τους εκφράζει, ενώ η κρίση του κόστους ζωής πίεσε σημαντικά την οικογενειακή τους επιχείρηση.

«Όλα μάς οδηγούσαν στην Ελλάδα. Έπρεπε απλώς να βρούμε τον τρόπο και αυτό κάναμε. Χρειάστηκε υπομονή και πολλή έρευνα μέχρι να καταλήξουμε στην κατάλληλη περιοχή».

Η επιλογή τους ήταν η ορεινή Πελοπόννησος. Το περασμένο καλοκαίρι έζησαν εκεί για οκτώ εβδομάδες και τότε πείστηκαν ότι ήθελαν να εγκατασταθούν μόνιμα.

Η φωτιά κατέστρεψε τα πάντα μέσα σε μία νύχτα

Η οικογένεια είχε οργανώσει τα πάντα για τη μετακόμιση στις 10 Αυγούστου, ενώ η Στέφανι είχε ήδη επικοινωνήσει με γιατρούς στην Ελλάδα, ώστε να γεννήσει εκεί τα δίδυμα παιδιά της στις αρχές του 2027.

Όμως, την περασμένη Παρασκευή, ένας στενός φίλος που ζει σε γειτονικό χωριό τους ενημέρωσε ότι μεγάλη πυρκαγιά πλησίαζε την περιοχή.

Παρότι είχαν ζήσει αντίστοιχη εμπειρία την προηγούμενη χρονιά και είχαν εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα αντίδρασης της Πυροσβεστικής, αυτή τη φορά το σπίτι τους δεν σώθηκε.

«Ήμασταν αβοήθητοι και περιμέναμε νέα. Όταν έπεσε το σκοτάδι, τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν πλέον να πετάξουν και έπρεπε να περιμένουν μέχρι να ξημερώσει. Η φωτιά κατέστρεψε το σπίτι μας στις 4 τα ξημερώματα», είπε η Στέφανι.

Παρά το βαρύ πλήγμα, η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να μη σταματήσει να κυνηγά το όνειρό της.

«Τα παιδιά μας το αντιμετώπισαν καλύτερα απ' όσο περιμέναμε. Ήταν έτοιμα να ξεκινήσουν το νέο κεφάλαιο της ζωής τους στην Ελλάδα. Θα κάνουμε τα πάντα για το μέλλον και την ευτυχία τους. Γι' αυτό δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε το "Σπίτι στο Βουνό"».