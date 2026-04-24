Αίγινα: Χειροπέδες σε 16χρονη που απείλησε συμμαθητές της με σουγιά - Συνελήφθη και η μητέρα της

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στην Αίγινα σε μια 16χρονη η οποία κατηγορείται ότι απείλησε συμμαθητές της με σουγιά ενώ περίμεναν το λεωφορείο μετά το τέλος των σχολικών τους μαθημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, το ανήλικο κορίτσι συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου ύστερα από καταγγελία που κατέθεσαν τα θύματα και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας της, η οποία φέρει κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Απριλίου, μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος.

Μόλις οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το εκπαιδευτικό συγκρότημα και μετέβησαν στη στάση λεωφορείου, η 16χρονη έσπευσε προς το μέρος τους και φέρεται να τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο διευθυντής του σχολείου, στον οποίο η ανήλικη παρέδωσε το αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, όπου και ακολούθησε η σύλληψή της.

Η 16χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.