Αίγιο: Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία - Το τελευταίο αντίο σε μητέρα και γιο

Στα δικαστήρια του Αιγίου στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον για τη διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Λόγγου. Ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης Μαρίας, απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας για το άγριο έγκλημα με θύματα τη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, Ολύμπιο.

Λίγη ώρα αργότερα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Δικαστικό Μέγαρο, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πουν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και τον γιο, που βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Ο 65χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να απολογηθεί με υπόμνημα. Από την πρώτη στιγμή αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, επιμένοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της.

Επιμένει ότι είναι αθώος

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι την ώρα του εγκλήματος κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού και ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, όταν ξύπνησε, βρήκε νεκρούς τη 54χρονη και τον 26χρονο.

Η συνήγορός του, Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται να επιμείνει ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι η δικογραφία έχει ακόμη κενά, κυρίως σε σχέση με ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις που εκκρεμούν.

Οι αστυνομικές αρχές, από την πλευρά τους, περιμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος.

Το τελευταίο αντίο στη Μαρία και τον Ολύμπιο

Την ίδια ώρα που ο 65χρονος θα βρίσκεται ενώπιον της ανακρίτριας, στον Λόγγο Αιγιάλειας η οικογένεια και οι άνθρωποι που γνώριζαν τη Μαρία και τον Ολύμπιο θα τους αποχαιρετούν μέσα σε κλίμα οδύνης.

Η κηδεία τους έχει προγραμματιστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Λόγγο, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από το διπλό έγκλημα.

Η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, σε μια υπόθεση που από τις πρώτες ώρες κινητοποίησε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για το κίνητρο

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν απομακρυνθεί από το σενάριο της διάρρηξης ή της εισβολής τρίτου προσώπου στο σπίτι. Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των στοιχείων φέρεται να έχει παίξει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.

Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο την ένταση που φέρεται να υπήρχε γύρω από την πρόθεση του 26χρονου να πάρει τη μητέρα του μαζί του στη Γερμανία, ώστε να τη φροντίσει λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 65χρονος φέρεται να αντιδρούσε έντονα σε αυτό το ενδεχόμενο.

Παρά τα στοιχεία που, κατά την Αστυνομία, τον έχουν θέσει στο επίκεντρο της έρευνας, ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διπλή δολοφονία.

Η απολογία του θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη φάση της υπόθεσης, καθώς μετά την ολοκλήρωσή της ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση του 65χρονου.