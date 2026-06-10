Αίγιο: Για ανθρωποκτονία κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκεται ο 65χρονος Ιταλός

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγιαλείας, με θύματα την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο γιο της Ολύμπιο, καθώς ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο.

Σε βάρος του 65χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, καθώς και για σειρά αδικημάτων που αφορούν όπλα και πυρομαχικά.

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στις 11:00 το πρωί, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Αιγιαλείας, καθώς μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις Αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο σοροί εντοπίστηκαν στις 9 Ιουνίου μέσα σε οικία στον Λόγγο Αιγιαλείας, ενώ η αυτοψία έδειξε πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο. Ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 65χρονος

Το κατηγορητήριο σε βάρος του 65χρονου Ιταλού περιλαμβάνει:

Ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή,

παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση,

οπλοχρησία,

παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, μεταξύ των οποίων μαχαίρια και φυσίγγια,

παράνομη κατοχή όπλου για θήρα, που αφορά το φλόμπερ.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψή του, αρχικά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη συνέχεια η υπόθεση αναβαθμίστηκε ποινικά, καθώς τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές φέρονται να τον συνδέουν με τη διπλή ανθρωποκτονία.

Τα στοιχεία που αξιολογούν οι Αρχές

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έχουν μπει τα ευρήματα μέσα στη μονοκατοικία, αλλά και υλικό από γειτονικό σπίτι, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αξιοποιήθηκε στην έρευνα. Η Αστυνομία αναφέρει ότι από τη συνεκτίμηση των ευρημάτων, μεταξύ των οποίων προσφάτως πλυμένα ρούχα με κηλίδες αίματος και βιντεοληπτικό υλικό, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε στον 26χρονο με μαχαίρι και όπλο και στη 54χρονη με μαχαίρι.

Μέσα στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους 20 εκατοστών και ένα κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ, το οποίο έφερε στη θαλάμη του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα στοιχεία που είχαν ήδη μπει στο επίκεντρο των ερευνών: μία μπλούζα που φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα, αλλά και οι αμυχές στα χέρια του 65χρονου. Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πώς συνδέονται με το αιματηρό περιστατικό.

Η στάση του 65χρονου και οι αντιφάσεις

Ο 65χρονος Ιταλός, πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν και πως όταν ξύπνησε αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ενημέρωσε γείτονα, ο οποίος κάλεσε τις Αρχές.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εστιάζουν στις αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να έχει πέσει. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν τα σώματα των θυμάτων, ενώ οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι Αρχές εξετάζουν επίσης αν ο 65χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και το ενδεχόμενο να έγινε προσπάθεια καθαρισμού του χώρου, ώστε να εξαφανιστούν πιθανά ίχνη.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 9 Ιουνίου, όταν η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος γιος της, Ολύμπιος, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγιαλείας.

Από την πρώτη εικόνα του τόπου του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι επρόκειτο για διπλή δολοφονία. Τα θύματα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ενώ στην περίπτωση του 26χρονου διαπιστώθηκε και τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης, βρισκόταν από την αρχή στο κάδρο των ερευνών, καθώς ήταν μέσα στο σπίτι και θεωρήθηκε βασικό πρόσωπο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αρχικά συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ωστόσο στη συνέχεια, μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων, βρέθηκε αντιμέτωπος και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην απολογία του την Παρασκευή (12/06), όπου ο 65χρονος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για όσα του αποδίδονται, την ώρα που οι εργαστηριακές και ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.