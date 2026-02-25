Αίγιο: Κρατούμενος τα έκανε «γυαλιά καρφιά» και πλημμύρισαν κρατητήρια - Κινδύνευσαν 5 άτομα

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (24/2) στο Αίγιο, όταν 40χρονος κρατούμενος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος, σπάζοντας υδραυλικές εγκαταστάσεις και προκαλώντας πλημμύρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ο άνδρας είχε συλληφθεί νωρίτερα στη συμβολή των οδών Κλεομένους Οικονόμου και Βασιλέως Κωνσταντίνου, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα και άρνησή του να υποβληθεί σε αλκοολομέτρηση.

Έσπασε σωληνώσεις - Πέταγε κομμάτια μέσα στο κελί

Όπως γίνεται γνωστό, ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια, σε κατάσταση έντονης διέγερσης, άρχισε να καταστρέφει τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο χώρος.

Μάλιστα, φέρεται να πετούσε κομμάτια από τις σπασμένες σωληνώσεις μέσα στο κρατητήριο, θέτοντας σε κίνδυνο πέντε ακόμη συγκρατούμενούς του, ενώ επιτέθηκε φραστικά και στους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Παρά την ένταση και τις εκτεταμένες φθορές, ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε νέα δικογραφία για τα επεισόδια εντός των κρατητηρίων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Αιγίου.