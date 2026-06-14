Αίγιο: Ο 65χρονος Ιταλός θα ζητήσει την αποφυλάκισή του - Τι λέει για τη διπλή δολοφονία

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, την ώρα που ο 65χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος, επιμένει στην αθωότητά του.

Οι αντιφάσεις του βασικού υπόπτου

Ενώ αρχικά ο 65χρονος ενώπιον της ανακρίτριας επιχείρησε να αποδώσει τη διπλή δολοφονία σε άλλους, στη συνέχεια, προκειμένου να δικαιολοφήσει την θέση στην οποία εντοπίστηκε η σορός του 26χρονου Ολύμπιου μέσα στο σπίτι στο Αίγιο, υποστήριξε πως η 54χρονη αφού τραυμάτισε θανάσιμα τον γιο της, αυτοτραυματίστηκε 20 φορές με το μαχαίρι.



Στην απολογία του, ο 65χρονος επιχείρησε να εξηγήσει πώς από τις 7 το πρωί που ξύπνησε, μέχρι τις 11 που βρήκε, κατά δήλωσή του, τις σορούς, δεν αναζήτησε την σύντροφό του και τον 26χρονο, ενώ περιέγραψε τον τόπο του εγκλήματος με κάθε λεπτομέρεια.



«Μπήκα μέσα κατευθείαν στο κρεβάτι όπου ο Ολύμπιος ήταν σκεπασμένος. Σήκωσα το πάπλωμα και είδα κάτι σκούρο στο κεφάλι του και έναν μαύρο λεκέ. Τρελάθηκα. Βγήκα έξω, γύρισα γύρω γύρω το σπίτι σε κατάσταση αλλοφροσύνης και τηλεφώνησα στον αδερφό της, και του φώναξα να έρθει γρήγορα. Ώσπου να έρθει, τηλεφώνησα στην αδελφή μου που βρίσκεται στην Ιταλία και της είπα πως η Μαρία και ο Ολύμπιος είναι νεκροί», είπε σύμφωνα με τον Alpha.

Αμυντικά τραύματα

Παρά τους ισχυρισμούς του Ιταλού κατηγορούμενου, ο ιατροδικαστής έχει διαπιστώσει αμυντικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης, γεγονός που έρχεται σε άμεση αντίθεση με το σενάριο της αυτοκτονίας και υποδεικνύει πάλη.



Από την πλευρά τους, οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν απολύτως βέβαιοι για την ενοχή του 65χρονου, με τον ίδιο τον κατηγορούμενο να τονίζει ως υπερασπιστικό στοιχείο ότι εκείνος συντηρούσε την οικογένεια με τη σύνταξή του, ενώ η σύντροφός του εργαζόταν σπάνια.

«Εγώ συντηρούσα την οικογένειά μας όλα αυτά τα χρόνια με τη σύνταξη των 1.500 ευρώ που λαμβάνω. Εργαζόμουν σε ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Μαρία εργαζόταν σπάνια και μόνο περιστασιακά», υποστήριξε ο 65χρονος.

Αντικατάσταση των περιοριστικών όρων

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, μέσα στις επόμενες 10 μέρες, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Ιταλού αναμένεται να ζητήσουν αντικατάσταση των περιοριστικών όρων, δηλαδή της προσωρινής κράτησής του, με άλλους όρους ή ακόμα θα προχωρήσουν και σε προσφυγή, ζητώντας ο 65χρονος να αφεθεί ελεύθερος.



Αυτό, υπό την αναμονή να ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοι των θυμάτων, προκειμένου οι συνήγοροι του 65χρονου να αποδείξουν ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ώστε να «δικαιολογείται» η δολοφονία του γιου της και ο αυτοτραυματισμός με 20 μαχαιριές, πράγμα που θα αποδείκνυε την αθωότητα του συντρόφου της, στην οποία ο ίδιος επιμένει.