Αίγιο: Πρόσωπο «κλειδί» στις έρευνες ο φίλος του 65χρονου Ιταλού - «Με ρώτησε αν το όπλο σκοτώνει»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται στενός φίλος του 65χρονου Ιταλού που έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatraPress.gr, πρόκειται για τον γείτονα με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο 65χρονος αμέσως μετά τον εντοπισμό των δύο θυμάτων, το πρωί της 9ης Ιουνίου, ζητώντας του να μεταβεί στο σπίτι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν εκείνος που αντίκρισε πρώτος τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Πρόσωπο-κλειδί στις έρευνες

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο μάρτυρας έχει περιγράψει αναλυτικά στις Αρχές όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα μέχρι την άφιξή του στο σημείο. Ωστόσο, ορισμένα σημεία της κατάθεσής του φέρεται να εξετάζονται εκ νέου και να χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο άνδρας θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, καθώς είναι εκείνος που υποστηρίζει ότι μετέφερε στο Αίγιο για επισκευή, κατόπιν αιτήματος του 65χρονου, το αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, μετά την επισκευή του όπλου, ο 65χρονος φέρεται να τον ρώτησε εάν το συγκεκριμένο όπλο «σκοτώνει», με τον μάρτυρα να απαντά καταφατικά.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται από τις διωκτικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του εγκλήματος και το ενδεχόμενο ύπαρξης προμελέτης.

Αναμένονται τα αποτελέσματα DNA

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. για το εσώρουχο του 65χρονου, στο οποίο φέρεται να έχει εντοπιστεί λεκές που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος, παρά το γεγονός ότι είχε πλυθεί.

Οι Αρχές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα από την ανάλυση του ξένου γενετικού υλικού (DNA) που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης γυναίκας.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση των δύο θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θανατηφόρα τραύματα τόσο της 54χρονης όσο και του 26χρονου εντοπίζονται στη θωρακική χώρα, κοντά στην καρδιά. Πηγές με γνώση της δικογραφίας αναφέρουν ότι τα τραύματα βρίσκονται στο μέσο και αριστερό τμήμα του θώρακα, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η 54χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, σημαντικά περισσότερες από όσες είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Παράλληλα, οι αμυντικές κακώσεις που διαπιστώθηκαν ενισχύουν το σενάριο ότι επιχείρησε να αντισταθεί στον δράστη πριν χάσει τη ζωή της.

Όσον αφορά τον 26χρονο, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε τραύμα στον κρόταφο από όπλο τύπου φλόμπερ, καθώς και πέντε τραύματα από μαχαίρι.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο το κίνητρο του διπλού εγκλήματος όσο και οι κινήσεις που ενδεχομένως προηγήθηκαν της επίθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται νέος κύκλος καταθέσεων, με συγγενείς των θυμάτων αλλά και πρόσωπα από το στενό τους περιβάλλον να καλούνται εκ νέου να καταθέσουν.

Την ίδια στιγμή, με βάση τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης, φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργού, καθώς δεν προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου στο σπίτι πέρα από την 54χρονη, τον 26χρονο γιο της και τον προφυλακισμένο 65χρονο Ιταλό.