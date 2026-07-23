Αίγιο: Στο νοσοκομείο 40χρονος μετά από απόπειρα αυτοκτονίας - Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χαπιών

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας άγνωστη ποσότητα φαρμακευτικών δισκίων, σύμφωνα με το tempo24.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (23/7), με τον άνδρα να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.