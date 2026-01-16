Αίγιο: Συνελήφθη 16χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό συνομήλικού του

Στη σύλληψη του 16χρονου που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικό του έξω από σχολείο στο Αίγιο προχώρησαν χθες 15 Ιανουαρίου οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο δράστης είναι συνομήλικος του θύματος, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι έξω από το Ειδικό Σχολείο Αιγίου, όταν ο 16χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε σε άλλον 16χρονο και άρχισε να τον χτυπά.

Λόγω της επίθεσης, το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.