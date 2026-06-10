Αίγιο: Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός -Επιμένει ότι δεν έχει σχέση με τη διπλή δολοφονία

Στη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία στο Λόγγο του Αιγίου, προχώρησε η ΕΛΑΣ το πρωί της Τετάρτης (10/6) αρχικά όμως για τον νόμο Περί Όπλων.

Ωστόσο, στη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του από το ΤΔΕΕ Αιγιαλείας θα υπάρχει αναλυτική αναφορά και στα όσα έχουν εντοπίσει για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της, εν αναμονή των αποτελεσμάτων για δακτυλικά αποτυπώματα και DNA στο αεροβόλο τύπου flober και στο μαχαίρι πού βρέθηκε καρφωμένο σε γλάστρα στην αυλή της μονοκατοικίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ο 65χρονος Ιταλός τηρούσε αρνητική στάση και επέμενε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διπλή δολοφονία, ενώ ήταν εμφανώς για ώρες σε κατάσταση μέθης.

Σε κάθε περίπτωση, η σύλληψη του για το νόμο περί όπλων, δίνει στην ΕΛΑΣ χρόνο τόσο για να έρθουν τα πρώτα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και τις εξετάσεις, αλλά και για να συνεχιστεί η διαδικασία λήψεως καταθέσεων και συλλογής στοιχείων για το διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στον Λόγγο του Αιγίου.

Ίχνος αίματος σε μπλούζα του 65χρονου

Παράλληλα, αναφέρεται πως αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μία μπλούζα που ανήκει στον 65χρονο και φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα.

Παρά το πλύσιμο, πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που έχει σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Εικόνες από το σημείο του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγιάλειας/Γιάννης Κέμμος/FLASH

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές αξιολογούν και τις αμυχές που διαπιστώθηκε ότι έφερε στα χέρια του ο 65χρονος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και της εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών και ιατροδικαστικών ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με το διπλό έγκλημα.

Τι «μαρτυρά» το σκηνικό του φονικού

Ιδιαίτερη σημασία φέρεται να παίζει το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές μιας και η σορός του 26χρονου Ολύμπιου εντοπίστηκε πάνω στο κρεβάτι του δωματίου του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ο νεαρός έφερε τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ, καθώς και πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του.

Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην είσοδο του δωματίου. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και αμυντικά τραύματα, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι πάλεψε με τον δράστη πριν χάσει τη ζωή της.

@flashgrofficial Σοκ έχει προκαλέσει η διπλή δολοφονία 26χρονου και της 54χρονης μητέρας του στον Λόγγο Αιγιάλειας, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Γείτονας των θυμάτων περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο σημείο, αναφέροντας ότι επέστρεψε στο σπίτι του και βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη αστυνομική παρουσία και μεγάλη αναστάτωση. Όπως είπε, είδε τον σύντροφο της γυναίκας να οδηγείται με χειροπέδες από τις αρχές, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι και απομακρύνθηκε ξανά από το σημείο υπό συνοδεία. Ο ίδιος ανέφερε πως δεν υπήρχαν εντάσεις ή ενδείξεις προβλήματος στο ζευγάρι, το οποίο χαρακτήρισε ήρεμο και χαμηλών τόνων, σημειώνοντας ότι δεν είχε παρατηρήσει ποτέ φασαρίες ή ανησυχητικά περιστατικά στην πολυετή παρουσία του στην περιοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είχε στενή σχέση μαζί τους, παρά μόνο τυπική καθημερινή επαφή, ενώ περιέγραψε ότι η τελευταία φορά που είδε τον 26χρονο ήταν λίγες ημέρες πριν το τραγικό συμβάν. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ο δράστης να πυροβόλησε αρχικά τον 26χρονο στο κεφάλι και στη συνέχεια να του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Η μητέρα του φέρεται να άκουσε τον θόρυβο, να έσπευσε στο δωμάτιο για να δει τι συνέβαινε και στη συνέχεια να δέχθηκε και η ίδια τη φονική επίθεση.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Μαχαίρι και αεροβόλο εντόπισαν οι Αρχές

Κατά την αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού.

Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της έρευνας.