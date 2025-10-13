Αιγυπτιακά F-16 «συνοδεύουν» το Air Force One στην πτήση Τραμπ για την ιστορική σύνοδο

Με καθυστέρηση στο πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί πριν από το ταξίδι στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από το Ισραήλ με το Air Force One μετά από μια μακρά ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνέσετ.



Λίγο πριν από τις 17:30, ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε στην Αίγυπτο για να ηγηθεί της συνόδου κορυφής για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, που λαμβάνει χώρα στην παραθεριστική πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ και στην οποία συμμετέχουν 20 ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δημοσίευσε ένα βίντεο στο X που, όπως ανέφερε, φαίνονται αιγυπτιακά αεροσκάφη να συνοδεύουν το Air Force One.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ παρέμεινε στο Ισραήλ επί περίπου έξι ώρες. Στην ομιλία του στην Κνεσέτ, στο ισραηλινό κοινοβούλιο, τόνισε ότι «ο τζιχαντισμός και ο αντισημιτισμός» απέτυχαν στη Μέση Ανατολή και το μόνο που έφεραν ήταν «δυστυχία» στην περιοχή.



«Θα έπρεπε στο εξής να είναι σαφές για όλους στην περιοχή ότι οι δεκαετίες τρομοκρατίας, εξτρεμισμού, τζιχαντισμού και αντισημιτισμού απέτυχαν. Δεν λειτούργησαν. Ήταν καταστροφή. Το μόνο που έκαναν ήταν να σκοτώσουν και να στραφούν εναντίον των δραστών τους» είπε.



«Από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, αυτά τα λυσσαλέα μίση δεν έφεραν παρά μόνο δυστυχία, οδύνη, αποτυχία και θάνατο. Δεν αποδυνάμωσαν το Ισραήλ, αλλά μάλλον τις ίδιες τις δυνάμεις που συνέβαλαν περισσότερο στην υποδαύλιση αυτού του μίσους» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτήν την ομιλία, όπου ζήτησε να ανοίξει μια «νέα εποχή» στη Μέση Ανατολή.