Αιματηρή συμπλοκή έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - Μαχαίρωσαν υπάλληλο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο, όταν καβγάς μεταξύ τεσσάρων ατόμων κατέληξε σε τραυματισμό υπαλλήλου του καταστήματος με αιχμηρό αντικείμενο στο μηρό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε όπλο κρότου, ενώ δύο ακόμη άτομα αναζητούνται, με τη μία ταυτότητα να θεωρείται ήδη γνωστή στις αρχές.

Πώς έγινε το επεισόδιο

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, τρεις άνδρες προσπάθησαν να μπουν στο μπαρ αλλά ο πορτιέρης δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Οι τρεις έφυγαν προσωρινά, επέστρεψαν όμως λίγο αργότερα κρατώντας μαχαίρια.

Ακολούθησε επίθεση, κατά την οποία ο πορτιέρης δέχτηκε μαχαιριά στο μηρό, με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή. Ο τραυματίας και θαμώνες του καταστήματος άρχισαν να τους καταδιώκουν, με το ΙΧ των δραστών να κινείται ακόμη και ανάποδα στη Λεωφόρο Ιωνίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξε και δεύτερο επεισόδιο με χρήση μαγκουρών, ενώ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το όχημα των δραστών συγκρούστηκε με σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.