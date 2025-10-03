Breaking news icon BREAKING
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ομόνοια - Ένας τραυματίας

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 07:20

Ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/10) στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ευτυχώς ελαφρά στον ώμο έναν αλλοδαπό, ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια.

Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας εκ των δραστών εκτιμάται ότι ήταν επίσης αλλοδαπός.

Ελλάδα Ομόνοια Πυροβολισμοί Αστυνομία

