Συμπλοκή στην Καλλιθέα: 50χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι αστυνομικό - Τον πυροβόλησε ο συνάδελφός του

Σε νοσοκομεία μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας αστυνομικός της Άμεσης Δράσης και ένας 50χρονος πολίτης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε γύρω στις 03:15 στην Καλλιθέα.

Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγισε σημείο που ο 50χρονος με ένα μαχαίρι προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα και το πλήρωμα της Άμεσης Δράσης επιχείρησε να τον ελέγξει. Ο δράστης όχι μόνο δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, αλλά με το μαχαίρι επιτέθηκε εναντίον τους με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον έναν στο αριστερό χέρι. Τότε ο συνάδελφος του έκανε χρήση του οπλισμού του και τον πυροβόλησε στο δεξί προκειμένου να τον ακινητοποιήσει.

Για να σταματήσει η αιμορραγία του 50χρονου, μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να τον παραλάβει για εφημερεύον νοσοκομείο, αστυνομικοί που είχαν φτάσει στο σημείο έκαναν χρήση τουρνικέ.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τον σχηματισμό δικογραφίας ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.