Αιματηρός καβγάς στην Κύπρο: Ισραηλινός τουρίστας μαχαίρωσε τρία άτομα- Σε σοβαρή κατάσταση 22χρονος

Αναστάτωση επικρατεί στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Αγίας Νάπας στην Κύπρο, όπου ένας Ισραηλινός τουρίστας φέρεται να μαχαίρωσε τρεις Κυπρίους στη διάρκεια καβγά έξω από νυχτερινό κέντρο. Ένας εκ των τραυματιών, ηλικίας 22 ετών, νοσηλεύεται και χρειάστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, τα γεγονότα διαδραματίστηκαν στις 4.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) έξω από κλαμπ όπου ο Ισραηλινός μαζί με 22χρονο φίλο του, φέρονται να καυγάδισαν με νεαρό Κύπριο.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Στον καβγά φέρονται να επενέβησαν δύο φρουροί ασφαλείας, επίσης Κύπριοι, για να χωρίσουν τους τρεις νεαρούς και στο σημείο εκείνο, ο 21χρονος από το Ισραήλ ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τόσο τον νεαρό με τον οποίο είχε τον καβγά όσο και τους δύο φρουρούς ασφαλείας. Στη συμπλοκή τραυματίστηκε και ο φίλος του φερόμενου δράστη.

Από τους τραυματίες, ο ένας φρουρός μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και φαίνεται ότι είναι εκτός κινδύνου, ενώ ο άλλος δέχτηκε μαχαιριά στη δεξιά γάμπα. Ο Κύπριος νεαρός φέρει θλαστικό τραύμα ενώ ο φίλος του Ισραηλινού τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο μέρος προσέγγισαν τον Ισραηλινό, εκείνος τους εξύβρισε με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για τα αυτόφωρα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της πρόκλησης ανησυχίας και της διασάλευσης της ειρήνης.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του 22χρονου Κύπριου, ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο κρίνεται σοβαρή, ενώ 25χρονος και 41χρονος φέρουν ελαφρά τραύματα.

Για νοσηλεία κρατήθηκε και ο δεύτερος 22χρονος, ο φίλος του Ισραηλινού, με τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Από εξετάσεις της Αστυνομίας στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένα μαχαίρι. Οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως απόπειρα δολοφονίας.