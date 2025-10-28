Αιματοχυσία στο Ρίο Ντε Τζανέιρο σε επιχείρηση κατά των ναρκωτικών – Τουλάχιστον 22 νεκροί

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών, σκοτώθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο την Τρίτη (28/10), λίγες ημέρες πριν η πόλη της Βραζιλίας φιλοξενήσει εκδηλώσεις σχετικές με την παγκόσμια σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP30.

«Αντιμετωπίζουμε σθεναρά την ναρκοτρομοκρατία», έγραψε ο κυβερνήτης Κλαούντιο Κάστρο στα social media καθώς ανακοίνωνε την επιχείρηση, στην οποία, όπως είπε, συμμετείχαν 2.500 άτομα ασφαλείας και 32 τεθωρακισμένα οχήματα στις φαβέλες Alemao και Penha, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Τα συγκροτήματα αποτελούνται κατά κανόνα από φτωχούς ανθρώπους ενώ χαρακτηρίζονται ως πυκνοκατοικημένοι οικισμοί στα περίχωρα του Ρίο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι 18 νεκροί που δεν ήταν αστυνομικοί ήταν ύποπτοι για διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών.

Οι εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στην πόλη της Βραζιλίας

Το Ρίο θα φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα τη σύνοδο κορυφής C40 και το βραβείο Earthshot του πρίγκιπα Γουίλιαμ, στο οποίο θα συμμετάσχουν διασημότητες όπως η ποπ σταρ, Κάιλι Μινόγκ και ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Σεμπάστιαν Φέτελ.

Και οι δύο εκηδλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την COP30, τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελέμ της βόρειας Βραζιλίας, από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου.

Οι μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις δεν είναι ασυνήθιστες ενόψει των μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων στο Ρίο, όπου διεξήχθησαν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, της συνόδου κορυφής της G20 του 2024 και της συνόδου κορυφής των BRICS νωρίτερα φέτος.

Η επιχείρηση της Τρίτης (28/10) χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση της πολιτείας ως η μεγαλύτερη που έχει ποτέ στοχεύσει τη συμμορία Comando Vermelho. Τουλάχιστον 56 άτομα έχουν συλληφθεί καθώς οι αρχές προσπάθησαν να εκπληρώσουν 250 εντάλματα σύλληψης και έρευνας, πρόσθεσε η κυβέρνηση.

Περίπου 50 κτήρια υγείας και εκπαίδευσης υπέστησαν φθορές ή έκλεισαν εξαιτίας των συγκρούσεων ενώ τα δρομολόγια των λεωφορείων χρειάστηκε να αλλάξουν.