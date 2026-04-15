Αιμιλία Υψηλάντη: «Νομίζουν ότι κάνω αυτή τη δουλειά για να απαλλαγώ από το βάρος μιας σοβαρής απώλειας»

Η Αιμιλία Υψηλάντη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και μιλώντας για τον μονόλογο «AI-MILIA» που ανεβάζει στο θέατρο ανέφερε πως στην παράσταση αναφέρεται και στην απώλεια της κόρης της, Μαρίνας, που έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2022 σε ηλικία μόλις 55 χρόνων. «Για εμένα το θέατρο πρέπει να γεννάει χαρά. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω αυτή τη δουλειά, κάνω αυτόν τον μονόλογο για να απαλλαγώ -που είναι φυσικό- από το προσωπικό μου βάρος μια σοβαρής απώλειας που είχα. Όχι, δεν το κάνω για αυτό.

Την απώλεια την ανασύρω μόνο μια στιγμούλα μέσα στο έργο, γιατί τα σημαντικά γεγονότα δεν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο, πάνε σε βάθος και δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια για να τα εκφράσεις, μάλλον δεν υπάρχουν λόγια για να τα εκφράσεις».

«Δεν θέλω να μένω στο σπίτι, νομίζω ότι έχω πεθάνει»

«Είμαι γέννημα θρέμμα μιας άλλης εποχής. Είμαι παιδί δύο εκπαιδευτικών και μάλιστα είμαι το πρώτο από τρία κορίτσια, που σημαίνει ότι έχεις αίσθηση καθήκοντος. Ήμουν από μικροαστική οικογένεια, πάρα πολύ προφυλαγμένη. Το μόνο που έλεγε ο πατέρας μου ήταν: να διαβάζετε! Άρα λοιπόν ήμασταν σε ένα κουκούλι, σε μία αγκαλιά. Καθόμουν στα πόδια των γονιών μου μέχρι που δεν μπορούσαν να με αντέξουν. Ζήσαμε στην επαρχία, πολύ σπουδαίο. Έβγαλα την τελευταία τάξη του σχολείου στην Αθήνα γιατί έπρεπε μετά να πάμε στο Πανεπιστήμιο.

Τα νιάτα μου τα θυμάμαι να μην κοιμάμαι όλες τις νύχτες, να πηγαίνω για πρωινό στο Χίλτον μετά από τα μπουζούκια. Ήμουν πάντα σοβαρή, αλλά είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν οι παρέες. Δεν έχω πολλές φιλίες, αλλά ήμουν πολύ ανοιχτή στις παρέες, ήμουν πάντα τριγυρίστρα! Δεν μου αρέσει καθόλου να μένω στο σπίτι, νομίζω ότι έχω πεθάνει. Η ζωή είναι έξω. Ο σύζυγός μου είναι ακριβώς το αντίθετο, δεν ακολουθεί, μου λέει πως έχω κάνει το σπίτι ξενοδοχείο, έρχομαι να φάω και να κοιμηθώ! Είναι περίεργο πως κάποιοι άνθρωποι σμίγουν με τα αντίθετά τους».