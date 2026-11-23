Ο Χρήστος Λύτρας εμφανίστηκε στη σκηνή του «The Voice of Greece» μάγεψε coaches και κοινό με τη φωνή και την εμφάνισή του και κέρδισε επάξια το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.

Ο 26χρονος καλλιτέχνης επέλεξε να ερμηνεύσει το κομμάτι του Damien Rice «The Blower’s Daughter» και έκανε τους Έλενα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα και Πάολα να γυρίσουν τις καρέκλες τους και να τον διεκδικήσουν.

Στη συνέχεια ο νεαρός τραγουδιστής ερμήνευσε κάποια ντουέτα μαζί τους και στο τέλος αποφάσισε να πάει με την ομάδα του Μουζουράκη.

Στο backstage με τον Γιώργο Λιανό βρέθηκε ο αδερφός του Χρήστου, ο Λίνος, αλλά και ο κολλητός του, Αιμιλιάνο Μάρκου που γνωρίσαμε στο «GNTM».