Αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος Oktabit - Χριστουγεννιάτικο παζάρι για το Χαμόγελο του Παιδιού

H Oktabit διοργανώνει στις 11 Δεκεμβρίου 2025 δύο σημαντικές δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς και με χαρά προσκαλεί τους συνεργάτες της και τους εθελοντές της στη διπλή γιορτή.

37η Εθελοντική Αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος Oktabit

Η ανάγκη για αίμα παραμένει σταθερά μεγάλη και οι εθελοντές αιμοδότες κρατούν ζωντανό το μήνυμα της προσφοράς μέσα από τη συμμετοχή τους. Από τις 12:00 έως τις 17:30, στην έδρα της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (αίθουσα 1ου ορόφου), θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος που τηρείται στο Γενικό Νοσοκομείο «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Η δράση υποστηρίζεται σταθερά και με συνέπεια από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ίδια μέρα, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Oktabit στην Αγία Παρασκευή, θα φιλοξενηθεί το χριστουγεννιάτικο παζάρι με τις δημιουργίες των εθελοντών του οργανισμού: γούρια, κάρτες, κούπες, στολίδια και πολλά ακόμη.

Με ενέργειες όπως αυτές, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την κοινωνία και να ενισχύουμε το πνεύμα προσφοράς — ειδικά αυτή την εορταστική περίοδο.

«Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με συνέπεια και δύναμη για 19 χρόνια, χωρίς καμία διακοπή. Οι εθελοντές μας έχουν αποδείξει έμπρακτα τη βαθιά τους διάθεση για προσφορά και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους νεότερους αιμοδότες.

Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό της εταιρείας μας, την TÜV Austria Hellas και τους ανθρώπους της για την άριστη και μακροχρόνια συνεργασία, το ιατρικό προσωπικό της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου “Γεννηματάς”, καθώς και όλους τους εθελοντές αιμοδότες για τη σταθερή και ουσιαστική τους συμβολή στην αλληλεγγύη», δήλωσε ο κ. Αχιλλέας Μπακαρός, HR Manager της Oktabit και Υπεύθυνος Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος Oktabit.

Για τη συμμετοχή , περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω links

Για την ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ

Η ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ, δραστηριοποιείται από το 1992 ως διανομέας επώνυμων προϊόντων πληροφορικής με έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Εξειδικεύεται στη προώθηση λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στους τοπικούς κατασκευαστές και μεταπωλητές. Η OΚΤΑΒΙΤ συνδέει επιτυχημένα τις καινοτόμες τεχνολογίες με την ελληνική αγορά μέσω του εκτεταμένου δικτύου της. Η επένδυση στον χώρο του cloud με τη δημιουργία τμήματος R&D διευρύνει τις λύσεις και τις υπηρεσίες που διαθέτει με προϊόντα στον τομέα του Software as a Service (SaaS).