Αινιγματικός Φαν Ντάικ για το μέλλον του στη Λίβερπουλ: «Όλα κάποια στιγμή τελειώνουν»

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος μετά τη νέα ήττα της Λίβερπουλ από την Παρί Σεν Ζερμέν με... κάτω τα χέρια για τους «8» του Champions League , χαρακτηρίζοντας τη φετινή πορεία της ομάδας «μη αποδεκτή», ενώ άφησε και σαφείς αιχμές για το μέλλον του στο σύλλογο.



Ο αρχηγός των «κόκκινων» στάθηκε στις πολλές ήττες της σεζόν, τονίζοντας ότι τα αρνητικά αποτελέσματα είναι υπερβολικά για μια ομάδα με τις απαιτήσεις της Λίβερπουλ. Υπογράμμισε πως η ομάδα δεν έχει σταθερότητα, κάτι που φαίνεται τόσο στις εμφανίσεις όσο και στα αποτελέσματα.



Παράλληλα, η αναφορά του ότι «όλα κάποια στιγμή τελειώνουν, ακόμα και ο χρόνος μου εδώ» έδωσε τροφή για σενάρια αποχώρησης. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ δεν επιβεβαίωσε κάτι άμεσα, όμως άφησε να εννοηθεί πως το τέλος της παρουσίας του στο Άνφιλντ δεν αποκλείεται ακόμα και στο άμεσο μέλλον.

Virgil Van Dijk hints time at Liverpool is nearing the end as he slams ‘unacceptable’ season after 16th defeat against PSG

Ο Φαν Ντάικ αναφέρθηκε και στη δύσκολη αποστολή της ρεβάνς, όπου η ομάδα του Σλοτ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0, φέρνοντας ως παράδειγμα τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Μπαρτσελόνα το 2019. Τότε, όπως είπε, η Λίβερπουλ αντιμετώπισε μια κορυφαία ομάδα με τον Λιονέλ Μέσι, αλλά κατάφερε να γυρίσει το σκορ. Τόνισε ότι κάτι ανάλογο χρειάζεται και τώρα, απέναντι σε μια εξαιρετική Παρί Σεν Ζερμέν.



Ο αρχηγός της Λίβερπουλ υπογράμμισε επίσης πως η ομάδα πρέπει να δείξει πίστη, ένταση και σωστό αγωνιστικό πλάνο αν θέλει να ελπίζει σε ανατροπή. Όπως είπε, οι παίκτες οφείλουν να παίξουν με επιθυμία και μαχητικότητα, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για έναν ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.