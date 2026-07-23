Airbnb: Πότε μπορεί να απαγορευτεί σε πολυκατοικία - Τι λέει για πρώτη φορά δικαστική απόφαση

Νέα δεδομένα φαίνεται πως δημιουργεί πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απαγόρευσε τη χρήση διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας υπό το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, μετά από προσφυγή της διαχειρίστριας της πολυκατοικίας και ιδιοκτήτριας άλλου διαμερίσματος στο ίδιο κτίριο.

Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε για πρώτη φορά ότι τα διαμερίσματα μίας πολυκατοικίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες που έχουν το χαρακτήρα τουριστικής εκμετάλλευσης, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει πως τα διαμερίσματα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, τα διαμερίσματα που υπάγονται στο καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν θεωρούνται ιδιωτικές κατοικίες «αλλά μετατρέπονται εν τοις πράγμασι σε τουριστικά καταλύματα».

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

«Για πρώτη φορά κρίνεται ότι το Airbnb είναι επαγγελματική δραστηριότητα»

«Μέχρι τώρα οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονταν, έλεγαν ότι όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας αναφέρεται σε χρήση κατοικίας, μία μορφή κατοικίας είναι και η βραχυχρόνια μίσθωση», τόνισε ο γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ, Τάσος Βάππας, μιλώντας στο Action24.

«Για πρώτη φορά η δικαστική απόφαση αυτή κρίνει ότι η βραχυχρόνια μίσθωση προσιδιάζει σε επαγγελματική δραστηριότητα και όχι σε κατοικία», ανέφερε.

«Η απόφαση αυτή δημιουργεί δεδικασμένο, δεν καταλαμβάνει όμως το σύνολο των διαφορών που υπάρχουν επί των θεμάτων αυτών. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξει αυτή η απόφαση στη μελλοντική διαμόρφωση της νομολογίας», σημείωσε ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Δημιουργεί νομολογία;

«Επρόκειτο για υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων. Το δικαστήριο πήρε απόφαση να γίνει μία παύση σε αυτή τη δραστηριότητα μέχρι να βγει η κανονική απόφαση», επισήμανε ο Θεοχάρης Μιχαηλίδης, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.

Όπως υποστήριξε «η απόφαση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πουθενά αλλού», προσθέτοντας ότι «το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι τουριστική μίσθωση». «Στον κλάδο μας υπάρχει τεράστια ανησυχία, γιατί δεν μπορούν οι υπόλοιποι ένοικοι μιας πολυκατοικίας να αποφασίζουν πώς ο κάθε ιδιοκτήτης θα εκμεταλλεύεται την περιουσία του», σημείωσε.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Σε ερώτηση για το αν ο κανονισμός μίας πολυκατοικίας μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση ενός διαμερίσματος για βραχυχρόνια μίσθωση, ο γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ υπογράμμισε: «Ασφαλώς μπορεί να υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, πλην όμως αυτό θα συμβεί σε καινούριους κανονισμούς για καινούριες οικοδομές. Στις υπάρχουσες οικοδομές, οι διατυπώσεις των κανονισμών κάνουν διάκριση μεταξύ κατοικίας και επαγγελματικών χρήσεων».

«Η σύσταση και ο κανονισμός μίας πολυκατοικίας τροποποιείται μόνο ομοφώνως. Αν υπάρχει μία πρόβλεψη στον κανονισμό της πολυκατοικίας ισχύει ακόμα και αν όλοι, πλην ενός, θέλουν αυτή η ρύθμιση να διαφοροποιηθεί», πρόσθεσε.