Airbnb: Τέλος χρόνου για «κλείδωμα» των δηλώσεων - Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και πρόστιμα

Περιθώριο μέχρι το ερχόμενο Σάββατο (28 Φεβρουαρίου) έχουν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb για να ελέγξουν και να οριστικοποιήσουν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τα ακίνητα και τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025 με βάση τα οποία θα εκδοθεί ο φετινός λογαριασμός.



Σε περίπτωση που εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις και μεταβολές για να αποφύγουν πρόσθετους φόρους και τσουχτερά πρόστιμα.



Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα - χωρίς πρόστιμο - να διορθώσουν λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιήσουν κρίσιμα στοιχεία, όπως ημέρες μίσθωσης, λοιποί δικαιούχοι ποσοστά εισοδήματος κ.ά. ενώ σε περίπτωση πολλών δικαιούχων θα πρέπει να επιμερίσουν το εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά.



Όσοι δεν διορθώσουν και δεν οριστικοποιήσουν τις αρχικές δηλώσεις μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις αρχικές δηλώσεις ακόμα και εάν δεν είναι οι ίδιοι ο τελικός δικαιούχος όλων των εισπράξεων.

Φόρος από το πρώτο ευρώ

Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος κυμαίνονται από 15% έως 45%.



Την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ σχεδιάζει μπαράζ διασταυρώσεων για τον εντοπισμό «κρυφών» εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις με βάση τα στοιχεία από τις διεθνείς πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO και στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης, εισόδημα που εισπράχθηκε, προμήθειες, αμοιβές και φόροι.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει ότι τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», ή αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) ανάλογα με το είδος της παράβασης θα επιβληθούν τα ακόλουθα πρόστιμα:



- Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.



- Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.



Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.