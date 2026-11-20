Μια δύσκολη πλευρική προσέγγιση, που είναι γνωστή ως «μέθοδος του καβουριού», στο αεροδρόμιο της Βέρνης, πραγματοποίησε ένα Airbus που μετέφερε αντιπροσωπεία του Κατάρ, εν μέσω σφοδρής καταιγίδας.

Βίντεο κατέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν της προσγείωσης, με το αεροσκάφος να ταλαντεύεται έντονα, πριν τελικά φτάσει με ασφάλεια στο έδαφος.

An Airbus A320 carrying a Qatari delegation approached Bern Airport sideways in 65 km/h winds and landed safely using the crab approach.

The Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, was not on board.#QatarDelegation #SheikhTamim #Bern #Switzerland #AirbusA320… pic.twitter.com/7QAY3eZMMS — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 20, 2026

Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα «20 Minuten», γράφει το cnbctv18, η επίσημη αντιπροσωπεία έφτασε στην Ελβετία από την Ντόχα περίπου στις 14:40 τοπική ώρα, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, δεν βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Ο παρατηρητής αεροσκαφών, Ματίας Χάνι, ο οποίος παρακολούθησε την προσγείωση, ανέφερε ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα 16 κόμβων, με ριπές που έφταναν τους 35 κόμβους (περίπου 65 χλμ./ώρα).

Ο Χάνι δήλωσε ότι περίμενε ο πιλότος να ακυρώσει την προσγείωση και να επιχειρήσει νέα προσέγγιση. Σημείωσε, επίσης, ότι το Airbus A320 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αεροσκάφη που έχουν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βέρνης.

«Θα μπορούσα να επιλέξω την επαναπροσέγγιση»

Μιλώντας στην εφημερίδα «20 Minuten», ο πιλότος του αεροσκάφους, Τόμας Χούρτερ, δήλωσε ότι η επαναπροσέγγιση πιθανότατα θα ήταν καλύτερη επιλογή, δεδομένων των καιρικών συνθηκών. Εξήγησε ότι οι πιλότοι αξιολογούν προσεκτικά τον κίνδυνο που ενέχουν οι ξαφνικές ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια μιας προσέγγισης και ενδέχεται να αποφασίσουν να ακυρώσουν την προσγείωση εάν δεν μπορούν να ανταποκριθούν με ασφάλεια στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.