Αίρεται ξανά η βουλευτική ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Ποιος τη μήνυσε

«Αυτή πρέπει να είναι η δέκατη άρση ασυλίας μου. Μπορείτε να φέρετε και 110 αιτήματα!Με μηνύει ο Αχιλλέας Νταβέλης, ένας ακόμη κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη, επειδή είπα την αλήθεια ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργία της κλινικής του! Δεν θα με απενεργοποιήσουν! Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι εδώ!», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καταγγέλλοντας προσπάθεια να «κουκουλωθούν οι ευθύνες και οι πομπές επίορκων προσώπων».



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε να κατηγορεί τη ΝΔ για «μισογυνισμό» και «κακοποιητική συμπεριφορά», στρεφόμενη ειδικώς κατά του Βασίλη Υψηλάντη καταγγέλλοντας πως της απηύθυνε φράση που αφορά στη «γενετήσια ελευθερία», με το βουλευτή της ΝΔ να την αποκαλεί με τη σειρά του «εθνική υβρίστρια». Υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, με την αντιπολίτευση να μην υπερψηφίζει το εισαγγελικό αίτημα. Ειδικότερα, υπέρ της άρσης της ασυλίας της τάχθηκαν 160 βουλευτές, 63 καταψήφισαν, ενώ 6 δήλωσαν «παρών».



Αίρεται και η ασυλία του Μάριου Σαλμά μετά τη μήνυση του Γεωργιάδη



Εντωμεταξύ, ήρθη και η βουλευτική ασυλία του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά.



Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μήνυσε τον πρώην «γαλάζιο» βουλευτή για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από επίμαχες τηλεοπτικές δηλώσεις του στην Κρήτη TV, καθώς είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία».

Συνολικώς 157 ψήφισαν να αρθεί η βουλευτική του ασυλία, 66 καταψήφισαν, ενώ 7 δήλωσαν «παρών». Κατά τη συζήτηση της άρσης ασυλίας του, ο ανεξάρτητος βουλευτής έβαλε κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας μάλιστα να ανοίξει ξανά ο φάκελος της Novartis.