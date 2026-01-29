Αίσιο τέλος για την εξαφάνιση της 16χρονης από τον Κορυδαλλό – Το μήνυμα στη Λόρα

Αίσιο τέλος στη υπόθεση της 16χρονης από τον Κορυδαλλό, η οποία εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε πολυκατοικία στο Γουδί, μετά και την ενεργοποίηση του Amber Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η ανήλικη, μαζί με τους γονείς της, μίλησε στην κάμερα του STAR, περιγράφοντας τον φόβο που ένιωσε, αλλά και τους λόγους που την οδήγησαν να φύγει από το σπίτι της. Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα στη Λόρα, η οποία αγνοείται εδώ και εβδομάδες.

«Δεν ένιωθα ασφαλής, φοβήθηκα πολύ»

Η 16χρονη Ελένη, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της, κρατούσε σφιχτά τα χέρια των γονιών της και μίλησε για όσα έζησε. Όπως ανέφερε, είχε κρυφτεί στο σπίτι 19χρονης φίλης της στο Γουδί, ενώ είχε φύγει από τον Κορυδαλλό λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, καθώς ένιωθε έντονη πίεση.

«Φοβήθηκα πάρα πολύ και στο σπίτι που έμενα δεν ένιωθα ασφαλής», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μάλιστα πως κατά τη φυγή της βρέθηκε σε επικίνδυνη κατάσταση. «Θα μπορούσα να πέσω, ήμουν πάνω στη σκεπή και κατέβηκα με τη σκάλα. Είχαν σκιστεί τα ρούχα μου», ανέφερε.

Οι λόγοι που έφυγε από το σπίτι

Η μητέρα της 16χρονης αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν την κόρη της να απομακρυνθεί από το σπίτι, εξηγώντας πως υπήρχαν περιορισμοί στις ελευθερίες της. «Είχαμε περιορίσει λιγάκι τις ελευθερίες της. Έβγαινε με ένα αγόρι και επειδή την ψάχναμε πολλές μέρες, είπαμε να μπει σε ένα πρόγραμμα. Αυτό δεν της άρεσε και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο», είπε, σημειώνοντας ότι ο εντοπισμός της έγινε μέσω των τελευταίων κινήσεων στο προφίλ φίλης της.

Με το πέρασμα των ημερών, η ανήλικη συνειδητοποίησε τις συνέπειες της πράξης της. «Έκλαιγα πάρα πολύ και σκεφτόμουν από τη μία να πάρω τηλέφωνο, από την άλλη φοβόμουν», εξομολογήθηκε.

Το μήνυμα στη Λόρα και στους γονείς

Ασφαλής πλέον, η 16χρονη έστειλε μήνυμα στη Λόρα που εξακολουθεί να αγνοείται: «Λόρα, σου προτείνω να γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου, γιατί βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου και πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους που σε αγαπάνε».

Από την πλευρά του, ο πατέρας της απηύθυνε έκκληση στους γονείς παιδιών που αγνοούνται. «Να μιλήσουν πολύ με το παιδί τους, να κάνουν τα πάντα για να το βρουν, να δείξουν αγάπη και να συζητήσουν με ειδικούς», ανέφερε.