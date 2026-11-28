Από την αγωνία της εξαφάνισης σε μια απίστευτη περιπέτεια επιβίωσης και, τελικά, στη συγκινητική επιστροφή στην οικογένειά του.

Ο 58χρονος μοναχός Ιωσήφ πέρασε τέσσερις μήνες περιπλανώμενος στην Τουρκία, διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα με τα πόδια, διανυκτερεύοντας σε πλατείες και σταθμούς του μετρό και παλεύοντας καθημερινά για τα στοιχειώδη.

Χωρίς χρήματα, τροφή και ταξιδιωτικά έγγραφα, βρέθηκε σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, έχοντας ως μοναδικό στήριγμα την καλοσύνη αγνώστων. Συνολικά 97 άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό του, σε μια ιστορία που ξεπερνά τα όρια ενός θρίλερ εξαφάνισης και αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Ο κατά κόσμον Νικόλαος Τσιγκόζης είχε εξαφανιστεί το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, χωρίς να ενημερώσει τους συγγενείς του ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Τουρκία. Επιθυμία του ήταν να επισκεφθεί τις ιστορικές πατρίδες της οικογένειάς του, ακολουθώντας μια διαδρομή προσκυνήματος στην Καππαδοκία, τον Πόντο, τη Σαμψούντα, την Τραπεζούντα και την Παναγία Σουμελά.

Ωστόσο, το ταξίδι που είχε οραματιστεί ως μια προσωπική πνευματική διαδρομή μετατράπηκε σε μια πολύμηνη δοκιμασία αντοχής και επιβίωσης. Χωρίς επαρκείς οικονομικούς πόρους, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τους δικούς του και έχοντας χάσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, βρέθηκε να περιπλανιέται σε άγνωστες περιοχές, αντιμετωπίζοντας διαρκώς νέες δυσκολίες.

Ο 58χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δυσκολίες στην άρθρωση, ακολουθεί τον μοναχικό βίο από το 2003, έχοντας ζήσει σε μοναστήρια του Αγίου Όρους, αλλά και στην Αγία Τριάδα στον Λαγκαδά.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου εντοπίστηκε σώος και επέστρεψε στους οικείους του. Η αδελφή του, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε ο αδελφός της, αλλά και τη συγκινητική συμπαράσταση που δέχθηκε από ανθρώπους στην Τουρκία.

Ξεκίνησε με τα πόδια για τον Πόντο – «Τα παπούτσια του είχαν λιώσει»

Χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για τις μετακινήσεις του και έχοντας αποτύχει να εξασφαλίσει κάρτα SIM για το κινητό του τηλέφωνο, ο μοναχός πήρε την απόφαση να συνεχίσει την πορεία του πεζός. Δεν είχε, ωστόσο, αντιληφθεί το πραγματικό μέγεθος των αποστάσεων που έπρεπε να καλύψει, ούτε τις δυσκολίες που θα συναντούσε στη διαδρομή.

«Εγώ νόμιζα, λέει, είναι κοντά. Έτσι, Θεσσαλονίκη – Αθήνα», διηγήθηκε στην αδελφή του μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Με μοναδικό σημείο αναφοράς τις οδικές πινακίδες που υποδείκνυαν την κατεύθυνση προς τη Σαμψούντα και την Τραπεζούντα, ο Ιωσήφ ξεκίνησε να διασχίζει ορεινές εκτάσεις της Τουρκίας, διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα με προορισμό τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Οι νύχτες τον έβρισκαν στην ύπαιθρο, ενώ η άγνοια της τουρκικής γλώσσας καθιστούσε ακόμη δυσκολότερη την προσπάθειά του να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη. Με νοήματα προσπαθούσε να ζητήσει από τους κατοίκους λίγο φαγητό, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του.

Η εξαντλητική πεζοπορία άφησε έντονα τα σημάδια της, με τα παπούτσια του να καταστρέφονται από τις ατελείωτες διαδρομές.

«Τα παπούτσια του είχαν λιώσει. Είναι πολύ συγκλονιστικό τώρα και μόνο που το σκέφτομαι», ανέφερε η αδελφή του.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο μοναχός συνάντησε ανθρώπους που έσπευσαν να του προσφέρουν καινούργια παπούτσια, ρούχα, τρόφιμα και χρήματα. Κάποιοι, μάλιστα, τον επιβίβασαν στα αυτοκίνητά τους, διευκολύνοντας τη μετακίνησή του και βοηθώντας τον να συνεχίσει το ταξίδι.

Το λάθος λεωφορείο, οι νύχτες στον δρόμο και η κλοπή του διαβατηρίου

Σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Μαύρης Θάλασσας, κάτοικοι συγκινήθηκαν από την περιπέτειά του και συγκέντρωσαν χρήματα, προκειμένου να του εξασφαλίσουν εισιτήριο λεωφορείου για να συνεχίσει προς τον προορισμό του.

Η διαδρομή, ωστόσο, έκρυβε μια δυσάρεστη έκπληξη. Όταν το λεωφορείο έφτασε στο τέλος της πορείας του, ο Ιωσήφ διαπίστωσε πως, αντί να βρίσκεται στη Σαμψούντα, είχε επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Η νέα αυτή εξέλιξη τον έφερε αντιμέτωπο με ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Περιπλανιόταν από γειτονιά σε γειτονιά, περνούσε τις νύχτες του σε παγκάκια, πλατείες και σε σταθμό του μετρό, ενώ σε κάποια φάση η κατάσταση της υγείας του κατέστησε αναγκαία τη νοσοκομειακή του φροντίδα.

Η περιπέτειά του πήρε ακόμη πιο δυσάρεστη τροπή όταν έπεσε θύμα κλοπής. Η τσάντα του με τα προσωπικά αντικείμενα εξαφανίστηκε, μαζί με το διαβατήριο και την αστυνομική του ταυτότητα, αφήνοντάς τον χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και μετακίνησης.

Παρά τις αλλεπάλληλες κακουχίες, την εξάντληση και την απώλεια των εγγράφων του, ο μοναχός δεν εγκατέλειψε την επιθυμία να φτάσει στον Πόντο. Επιχείρησε εκ νέου να συνεχίσει την πορεία του πεζός.

Έφτασε μέχρι τη βορειότερη γέφυρα του Βοσπόρου, όπου, ωστόσο, παρενέβησαν οι Αρχές και τον σταμάτησαν, καθώς η διέλευση πεζών από το συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται.

Η εξαφάνιση έφτασε μέχρι την τουρκική Εθνοσυνέλευση

Την ώρα που ο 58χρονος προσπαθούσε να επιβιώσει στην Τουρκία, αδυνατώντας να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, οι συγγενείς του είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό του.

Η αγωνία για την τύχη του είχε οδηγήσει στην κινητοποίηση ελληνικών και τουρκικών υπηρεσιών, ενώ στην επιχείρηση αναζήτησης συνέδραμαν το ελληνικό προξενείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, η Interpol, διπλωματικές Αρχές, το Silver Alert, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και μέλη της κουρδικής κοινότητας.

Η υπόθεση απέκτησε, μάλιστα, ευρύτερες διαστάσεις, καθώς έφτασε μέχρι την τουρκική Εθνοσυνέλευση, ύστερα από παρέμβαση Κούρδου βουλευτή.

Η οικογένεια ζούσε επί μήνες με την αγωνία για το αν ο άνθρωπός της ήταν ζωντανός και σε τι κατάσταση βρισκόταν, χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς είχε καταλήξει.

«Πραγματικά, δόξα τω Θεώ, η χαρά μας και η ανακούφιση που νιώσαμε είναι απερίγραπτη. Είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία, η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, οι συγγενείς και φίλοι για την τύχη του, αν ζει», δήλωσε η αδελφή του.

«Ωχ ναι εγώ είμαι» – Η στιγμή που Τούρκος τον αναγνωρίζει

Καθοριστικής σημασίας για την αίσια έκβαση της υπόθεσης αποδείχθηκε η δημοσιότητα που έλαβε η εξαφάνιση του μοναχού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, με αποτέλεσμα ένας κάτοικος της γειτονικής χώρας να αναγνωρίσει τον 58χρονο και να του δείξει το βίντεο.

Η στιγμή αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Ιωσήφ αντίκρισε τον εαυτό του στην οθόνη και άκουσε τη φωνή της αδελφής του, η οποία απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον εντοπισμό του.

«Ωχ, λέει, ναι εγώ, εγώ είμαι αυτός», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας την αντίδραση του αδελφού της.

Από τη στιγμή που παρακολούθησε το συγκεκριμένο βίντεο χρειάστηκαν μόλις δέκα ημέρες μέχρι να καταφέρουν οι αστυνομικές Αρχές να τον εντοπίσουν.

Η αδελφή του υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιοποίησης της υπόθεσης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της εκπομπής στην προσπάθεια να βρεθεί ο αγνοούμενος.

«Ήταν για καλό, γιατί τελικά η δημοσιότητα βοηθάει. Ήταν το λιθαράκι όλο αυτό για να έρθει μπροστά του η αναζήτηση», πρόσθεσε η αδελφή του, ευχαριστώντας την εκπομπή για τη συμβολή της στην υπόθεση.

Οι 97 Τούρκοι που τον βοήθησαν και ο συγκινητικός αποχαιρετισμός

Πίσω από τις δυσκολίες και τις δραματικές στιγμές της τετράμηνης περιπλάνησης κρύβεται και μια ιστορία ανθρώπινης αλληλεγγύης, την οποία ο μοναχός Ιωσήφ δεν πρόκειται να ξεχάσει.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, είχε να διηγηθεί στην οικογένειά του δεκάδες περιστατικά συμπαράστασης από ανθρώπους που συνάντησε στην Τουρκία και οι οποίοι, χωρίς να γνωρίζουν την ταυτότητά του ή να μπορούν να συνεννοηθούν μαζί του στην ίδια γλώσσα, έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Όπως αποκάλυψε η αδελφή του, ο ίδιος απαρίθμησε συνολικά 97 ανθρώπους που του προσέφεραν φαγητό, χρήματα και ρούχα ή τον διευκόλυναν στις μετακινήσεις του, σε διαφορετικά σημεία της περιπλάνησής του.

«Εισέπραξε πολύ αγάπη από τους Τούρκους εκεί. Πολύ αγάπη. Συγκινήθηκε. Και τον αγαπήσανε», ανέφερε η αδελφή του, περιγράφοντας τη συγκίνηση του αδελφού της για την ανθρωπιά που συνάντησε μακριά από την πατρίδα του.

Ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά ήταν και οι στιγμές του αποχαιρετισμού, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν για να τον παραλάβουν. Καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι είχαν γνωρίσει τον μοναχό και τον είχαν φροντίσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του, συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, προσφέροντάς του αγκαλιές και εκδηλώσεις αγάπης.

«Σε αγαπάμε, θα μας λείψεις…», του είπαν στη γλώσσα τους.

Τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή του, ο μοναχός Ιωσήφ βρίσκεται πλέον ξανά κοντά στην οικογένειά του, έχοντας αφήσει πίσω του μια περιπέτεια γεμάτη αγωνία, στερήσεις, απρόσμενες ανατροπές, αλλά και συγκινητικές πράξεις ανθρωπιάς.

Η αδελφή του, κλείνοντας την αφήγησή της στην εκπομπή, απηύθυνε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε όλους όσοι εξακολουθούν να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους, ελπίζοντας σε μια ανάλογη ευτυχή κατάληξη.

«Εύχομαι σε κάθε άνθρωπο που ψάχνει τον άνθρωπό του, να βρει τον άνθρωπό του ακριβώς έτσι, όπως τον βρήκαμε κι εμείς».