Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν οι περίπου 20 εκδρομείς που είχαν αποκλειστεί στο καταφύγιο του Μπούρινου στον δήμο Βοΐου, κοντά στη Σιάτιστα, ύστερα από νυχτερινή χιονόπτωση που ξεπέρασε τα 40 εκατοστά. Οι επισκέπτες είχαν φτάσει εκεί με τα αυτοκίνητά τους και διανυκτέρευσαν στο ορεινό καταφύγιο, ενώ για την απομάκρυνσή τους κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο παγετός και η διάνοιξη του δρόμου

Πριν ολοκληρωθεί η μεταφορά, οι εκδρομείς είχαν καλέσει το 112 καθώς το χιόνι έκοψε την επιστροφή τους και δημοτικά μηχανήματα έριξαν το ύψος του περίπου στα 10 εκατοστά, αφήνοντας πίσω ένα ιδιαίτερα ολισθηρό οδόστρωμα εξαιτίας του παγετού. Στο σημείο στάλθηκε και δημοτικό γκρέιντερ για τη διάνοιξη, ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν έως την κόκκινη μπάρα πριν συνεχιστεί η προσπάθεια για την ασφαλή έξοδό τους.