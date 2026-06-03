Αίσιο τέλος στο θρίλερ του Ντόρτμουντ: Παραδόθηκε ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τα τρία παιδιά του

Ένας άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό στη πόλη Ντόρτμουντ της Γερμανίας παραδόθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (3/6), αφού είχε οχυρωθεί για ώρες μέσα σε ένα διαμέρισμα με τα τρία παιδιά του, δήλωσε η αστυνομία στο DPA.

Τα παιδιά –τρία κορίτσια, 7, 10 και 12 ετών– ήταν ασφαλή και σε καλή κατάσταση δεδομένων των συνθηκών, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

Το περιστατικό ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, όταν αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση έκτακτης ανάγκης από μια γυναίκα. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 51χρονος με καταγωγή από τη Σερβία πυροβόλησε έναν αστυνομικό και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε ένα διαμέρισμα με τα παιδιά του. Ο αστυνομικός υπέστη ελαφρά τραύματα αφού μια σφαίρα χτύπησε το προστατευτικό γιλέκο του.

Ειδικές αστυνομικές μονάδες και διαπραγματευτές αναπτύχθηκαν καθώς οι αρχές εργάζονταν για την επίλυση της κατάστασης. Η αστυνομία είχε νωρίτερα χαρακτηρίσει την κατάσταση ως συνεχιζόμενη απειλή, αλλά αργότερα κήρυξε λήξη συναγερμού μετά την παράδοση του άνδρα.

Το κίνητρο και οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό παρέμειναν ασαφείς.

Σύμφωνα με την Bild, ο άνδρας, αφού αποπειράθηκε ληστεία σε εστιατόριο, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον θαμώνων, επιχείρησε να διαφύγει με αυτοκίνητο και, όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος και τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

Κατέφυγε κατόπιν σε διαμέρισμα, το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τα τρία παιδιά του υπό την απειλή όπλου.