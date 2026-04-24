Αίσιο τέλος στον Νέο Κόσμο: Συνελήφθη ο 51χρονος που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του

Ολοκληρώθηκε η αστυνομική επιχείρηση στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να συλλαμβάνουν τον 51χρονο άνδρα που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο άνδρας φέρεται να οχυρώθηκε μέσα στην οικία του, μετά από σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00, όταν η 81χρονη μητέρα του κάλεσε την Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας ότι ο γιος της την είχε χτυπήσει, ότι την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι και την απειλούσε με όπλο

Μετά από αρκετές ώρες διαπραγματεύσεων, ο 51χρονος άφησε ελεύθερη τη μητέρα του αργά το βράδυ.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του, βάζοντας τέλος στο περιστατικό χωρίς περαιτέρω κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής.