Αισιόδοξα και τυχερά μηνύματα έρχονται για 3 ζώδια σήμερα 6/12

Ένα ευχάριστο και γιορτινό Σάββατο ανοίγεται μπροστά μας με το αστρολογικό σκηνικό να δίνει τον δικό του ευχάριστο ρυθμό για να απολαύσουμε μία ημέρα γεμάτη όμορφες ειδήσεις, τυχερές επικοινωνίες και ευχάριστες προτάσεις! Ο Ερμής κινείται στο ζώδιο του Σκορπιού, σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Δία από το ζώδιο του Καρκίνου, η όψη αυτή εγγυάται ότι σήμερα 6 Δεκεμβρίου, κυριαρχεί η αισιοδοξία, η εξωστρέφεια, η ανάγκη να μοιραστούμε και να εκφράσουμε μέσω της επικοινωνίας τα συναισθήματά μας και όχι μόνο …. Μία είδηση – πρόταση που ήταν σε αναμονή, μία συνάντηση που είχε αναβληθεί, ένα νέο που αργούσε να έρθει προχωρά σήμερα και σκορπίζει χαμόγελα! Η μέρα είναι άκρως τυχερή για επικοινωνίες, συναντήσεις, επαφές, γνωριμίες και σχέδια για τα Χριστούγεννα που ακολουθούν! Τα τρία πιο ευνοημένα ζώδια για σήμερα είναι οι Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί τις ακόλουθες ημερομηνίες: 14–18 Ιουλίου, 14–18 Νοεμβρίου, 12–16 Μαρτίου.

Διάβασε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Μια λύση σε ξεμπλοκάρει

Σήμερα, αγαπημένε μου Κριέ, νιώθεις απελευθέρωση από έντονα συναισθήματα και ψυχικούς κόμπους. Ο Ερμής από τον Σκορπιό σε τρίγωνο με τον Δία στον Καρκίνο φέρνει όμορφες ειδήσεις που αφορούν τον οικονομικό ή οικογενειακό τομέα και σου δίνει τη δυνατότητα να βρεις μια λύση ή να κλείσεις έναν κύκλο με ωριμότητα και κατανόηση. Εάν έχεις ανοιχτά θέματα με δάνεια, χρέη, μοιρασμένα περιουσιακά ή ακόμη και μια συναισθηματική υπόθεση που σε κρατούσε "κολλημένο", σήμερα κάτι ξεμπλοκάρει. Είναι μέρα που ενισχύεται η διαίσθησή σου και μπορείς να καταλάβεις καλύτερα ποιοι είναι με το μέρος σου και ποιοι όχι. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου.

Αστρολογική Συμβουλή : Σήμερα ευνοείσαι για σημαντικές συζητήσεις, τακτοποιήσεις οικονομικών και για να κλείσεις εκκρεμότητες που σε βαραίνουν ψυχολογικά. Μην φοβηθείς να ζητήσεις βοήθεια ή να αποκαλύψεις την αλήθεια σου σε ένα κοντινό πρόσωπο.

Ταύρος – Σημαντική συμφωνία ή άνοιγμα σχέσης

Μια εξαιρετική μέρα ανοίγεται μπροστά σου, αγαπημένε μου Ταύρε, καθώς ο Ερμής από τον Σκορπιό σχηματίζει ευεργετικό τρίγωνο με τον Δία στον Καρκίνο και φέρνει επικοινωνίες που σε δικαιώνουν. Αν περιμένεις απάντηση για μια επαγγελματική πρόταση, ένα ραντεβού, μια συνεργασία ή ελπίζεις σε μία επανασύνδεση, είναι πολύ πιθανό σήμερα να γίνει το βήμα που περιμένεις. Ευνοείσαι ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί στο γ’ δεκαήμερο, καθώς μπορεί να προκύψει ακόμη και συμφωνία ζωής ή ερωτική επανεκκίνηση. Μια σημαντική συνάντηση ή ένα άνοιγμα σε σχέση μπορεί να φέρει πιο κοντά την προοπτική μιας σταθερής σύνδεσης ή συμμαχίας.

Αστρολογική Συμβουλή: Σήμερα μη χάσεις την ευκαιρία να πεις αυτό που νιώθεις, να συμφιλιωθείς με ένα πρόσωπο ή να στηρίξεις μια νέα επαγγελματική συμφωνία. Η ενέργεια της ημέρας είναι θετική για συμφωνίες, υπογραφές, σχέσεις και βαθύτερη επαφή. Το κλειδί είναι η ειλικρίνεια και το να μιλάς με σεβασμό και σαφήνεια. Άνοιξε την καρδιά σου.

Δίδυμοι - Μέρα ανακούφισης και λύσεων

Αυτό το Σάββατο λειτουργεί ανακουφιστικά για εσένα, αγαπημένε μου Δίδυμε, ειδικά σε θέματα εργασίας, υγείας και καθημερινότητας. Ο Ερμής, κυβερνήτης σου, σχηματίζει τρίγωνο με τον ευεργετικό Δία και σε βοηθά να βρεις πρακτικές λύσεις σε προβλήματα που σε άγχωσαν το προηγούμενο διάστημα. Εάν ασχολείσαι με θέματα ρουτίνας, προγραμμάτων ή εργασιακών υποχρεώσεων, σήμερα θα δεις πρόοδο, βοήθεια ή και ένα θετικό νέο. Μπορεί επίσης να υπάρξει οικονομική ενίσχυση από δουλειά ή υποστήριξη από ένα άτομο που σε εκτιμά. Είναι επίσης κατάλληλη ημέρα για να φροντίσεις την υγεία και το σώμα σου, να ξεκουραστείς ή να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Σήμερα ευνοείσαι στο να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις, να φροντίσεις καλύτερα τον εαυτό σου και να ζητήσεις βοήθεια ή καθοδήγηση σε κάτι πρακτικό. Αν έχεις πιεστεί από το άγχος ή την εξάντληση, φρόντισε να βάλεις όρια.

Καρκίνος – Ευχάριστο νέο ή ρομαντικό μήνυμα

Σήμερα κάτι μέσα σου ανθίζει, καλέ μου Καρκίνε, καθώς το ευεργετικό τρίγωνο του Ερμή με τον Δία από το ζώδιό σου, φέρνει ένα νέο, μια συνάντηση ή μια συζήτηση που σου φτιάχνει τη διάθεση και σε γεμίζει προσμονή. Είναι ιδανική μέρα για εξομολογήσεις, συμφιλιώσεις, γνωριμίες ή δημιουργική έκφραση. Αν σε απασχολεί ένα ερωτικό ζήτημα ή θέλεις να προσεγγίσεις ένα άτομο που έχεις στην καρδιά σου, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν είσαι γονιός, παίρνεις χαρά από τα παιδιά. Αν είσαι καλλιτέχνης, έμπνευση και δημιουργικότητα σε πλημμυρίζουν. Είναι μέρα για να δώσεις και να πάρεις αγάπη άνευ όρων και κανόνων!

Αστρολογική συμβουλή: Άνοιξε την καρδιά σου και μην φοβηθείς να μιλήσεις για τα συναισθήματά σου. Κάποιος περιμένει να ακούσει αυτά που τόλμησες να κρατήσεις μέσα σου. Η μέρα φέρνει κατανόηση, ανταπόκριση και συγκινήσεις..

Λέων – Εσωτερική γαλήνη και οικογενειακή ένωση

Έχεις ανάγκη να αποτραβηχτείς λίγο από τα φώτα, αγαπημένε μου Λέοντα, και να στραφείς στον εσωτερικό σου κόσμο ή στους ανθρώπους που νιώθεις ότι είναι οικείοι σου. Το τρίγωνο Ερμή – Δία φέρνει ηρεμία, ψυχική ανακούφιση ή μια ουσιαστική συζήτηση με μέλος της οικογένειας που λύνει παρεξηγήσεις ή χτίζει γέφυρες κατανόησης. Σήμερα μπορείς να ασχοληθείς με το σπίτι, με ένα χώρο που θέλεις να ανανεώσεις, να μαγειρέψεις ή να προσφέρεις φροντίδα σε όσους αγαπάς. Δεν είναι μέρα για εξωστρέφεια και υπερκινητικότητα, αλλά για συναισθηματική επαφή, κλείσιμο εκκρεμοτήτων και σύνδεση με τις ρίζες σου.

Αστρολογική συμβουλή: Στρέψου εκεί που αισθάνεσαι ασφάλεια, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει απλώς να μείνεις σιωπηλός στον δικό σου χώρο. Είναι μέρα για να συγχωρέσεις, να αποδεχτείς και να δεις πόσο έχεις ωριμάσει.

Παρθένος – Ένα άνοιγμα φέρνει διέξοδο

Μια σημαντική κουβέντα, μια πρόσκληση, μια γνωριμία ή μια μετακίνηση θα σε κάνει να χαμογελάσεις σήμερα αγαπημένε μου Παρθένε. Ο Ερμής, κυβερνήτης σου, σε ευνοεί ιδιαίτερα σήμερα μέσα από ένα τρίγωνο με τον Δία στον Καρκίνο, και σου προσφέρει ευκαιρίες για άνοιγμα στο κοινωνικό σου περιβάλλον, νέες ιδέες και λύσεις σε θέματα επικοινωνίας, σπουδών ή εμπορικών δραστηριοτήτων. Αν έχεις κάτι να γράψεις, να μοιραστείς, να παρουσιάσεις ή να συζητήσεις, είναι η στιγμή σου. Οι μετακινήσεις επίσης λειτουργούν θετικά. Αν είσαι μόνος, μια νέα γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσω φίλου ή μηνύματος.

Αστρολογική συμβουλή

Μην αφήσεις σήμερα να κυλήσει αδιάφορα – κάποιος λόγος, μια πρόταση ή μια ιδέα μπορεί να σου αλλάξει την οπτική. Η μέρα ενισχύει την αντίληψη, το λόγο και την δικτύωση

Ζυγός – Μια συμμαχία ανανεώνει την προοπτική σου

Αγαπημένε μου Ζυγέ, η σημερινή μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά για μια συνεργασία, μια σχέση ή ένα οικονομικό ζήτημα που είχε μείνει στάσιμο. Το τρίγωνο Ερμή – Δία αγγίζει τους τομείς της ασφάλειας και των αξιών σου και σε βοηθά να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που σε στηρίζουν. Μπορεί να λάβεις μια θετική είδηση από εργοδότη ή συνεργάτη, να προκύψει οικονομική διευκόλυνση, ή να έχεις μια τρυφερή στιγμή με τον σύντροφό σου. Είναι επίσης καλή μέρα για να κάνεις μια αγορά που θα σε εξυπηρετήσει πρακτικά ή να ασχοληθείς με τη διαμόρφωση του χώρου σου.

Αστρολογική συμβουλή Επικεντρώσου σε αυτά που έχουν αξία για εσένα και μην χάνεις ενέργεια σε συγκρίσεις ή εσωτερικές ανασφάλειες. Η μέρα σε βοηθά να σταθεροποιήσεις σχέσεις, να εκφράσεις εκτίμηση και να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου.

Σκορπιός – Οι άλλοι σε ακούν… και ανταποκρίνονται

Ο Ερμής στο ζώδιό σου σε γεμίζει έμπνευση και ανάγκη να εκφραστείς, και σήμερα με το τρίγωνό του με τον Δία στον Καρκίνο η φωνή σου φτάνει βαθιά στις καρδιές των άλλων. Είσαι πιο πειστικός, γοητευτικός, συμπονετικός – και αυτό φέρνει ουσιαστικές απαντήσεις. Αν θες να προσεγγίσεις ξανά ένα πρόσωπο, να πεις μια αλήθεια ή να προωθήσεις ένα θέμα επαγγελματικό ή νομικό, είναι μια εξαιρετική μέρα. Αν ασχολείσαι με το γράψιμο, τη διδασκαλία οι ιδέες σου λάμπουν. Αν σκέφτεσαι ένα ταξίδι ή μια επαφή με το εξωτερικό, ξεκίνα τις διαδικασίες. Η μέρα κρύβει συναισθηματική ανταμοιβή.

Αστρολογική συμβουλή Σήμερα το να μιλήσεις από καρδιάς, με ειλικρίνεια και γενναιοδωρία, φέρνει θαύματα. Αξιοποίησε τη μέρα για να χτίσεις γέφυρες και να ενδυναμώσεις τα σχέδιά σου.

Τοξότης – Ένα μυστικό αποκαλύπτεται για καλό

Μια από τις πιο διαισθητικές και εσωστρεφείς μέρες για εσένα, καλέ μου Τοξότη. Ο Ερμής στον Σκορπιό σε φέρνει σε επαφή με ό,τι σε βαραίνει ή σε μπερδεύει μέσα σου, όμως το τρίγωνό του με τον Δία σου δίνει την ελπίδα και την ψυχική ώθηση που χρειαζόσουν. Ένα οικονομικό θέμα που έχεις θάψει ίσως πάρει απάντηση ή λύση. Μπορείς επίσης να λάβεις υποστήριξη από πρόσωπο κύρους ή να ανακαλύψεις ότι κάποιος σε σκέφτεται πιο βαθιά απ’ όσο πίστευες. Είναι μέρα αποκάλυψης, αλλά και προσωπικής κάθαρσης. Ξεφορτώσου φόβους ή εμμονές που σε μπλοκάρουν και επέλεξε να δεις το φως πίσω από το πέπλο.

Αστρολογική συμβουλή Δώσε προσοχή στα όνειρα, στα σημάδια, στις «συμπτώσεις». Η διαίσθησή σου σήμερα είναι ισχυρή και μπορεί να σε οδηγήσει σε μία αλήθεια που θα σε γαληνέψει. Ησυχία, ενδοσκόπηση, ένα τελετουργικό κλείσιμο ενός κύκλου ή και μια ειλικρινής προσευχή μπορούν να κάνουν θαύματα.

Αιγόκερως – Δέχεσαι ένα φιλικό χέρι βοήθειας

Αγαπημένε μου Αιγόκερε, η σημερινή όψη Ερμή – Δία σε ευνοεί μέσα από το φιλικό ή κοινωνικό σου περιβάλλον, φέρνοντας στη ζωή σου ανθρώπους με καλή πρόθεση που σε στηρίζουν πρακτικά ή ψυχολογικά. Εάν ανήκεις σε ομάδα, σύλλογο, ή έχεις δίκτυο ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεσαι ή μοιράζεστε στόχους, σήμερα μπορεί να λάβεις αναγνώριση ή μια θετική πρόταση. Ένα φιλικό μήνυμα ή μια ιδέα μπορεί να σου δώσει ώθηση να υλοποιήσεις έναν στόχο. Ευνοούνται οι online γνωριμίες και οι επαφές από απόσταση. Αν είσαι μόνος, μια νέα φιλία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο βαθύ.

Αστρολογική συμβουλή Άκουσε προσεκτικά τι σου λένε οι φίλοι σου – κάποιος βλέπει πιο καθαρά μια κατάσταση που σε απασχολεί. Η σημερινή μέρα σε βοηθά να σχεδιάσεις το επόμενο βήμα με σιγουριά, όχι μόνος, αλλά με συνοδοιπόρους

Υδροχόος – Ένα επαγγελματικό θέμα ξεκαθαρίζει θετικά

Η μέρα σου ξεκινά με πιο καθαρή εικόνα για τα επαγγελματικά σου, αγαπημένε μου Υδροχόε. Το τρίγωνο Ερμή – Δία σε βοηθά να συζητήσεις ή να λάβεις μια θετική απάντηση σε κάτι που σε προβληματίζει και αφορά την καριέρα ή τη δημόσια εικόνα σου. Αν έχεις περάσει περίοδο αβεβαιότητας, σήμερα βλέπεις πιο ξεκάθαρα πού σε οδηγεί ο δρόμος σου. Η επικοινωνία με προϊσταμένους ή με συνεργάτες είναι θετική, ενώ αν έχεις αναζητήσει λύση σε θέμα υγείας ή εργασιακής καθημερινότητας, παίρνεις καλά νέα. Ευνοούνται επίσης συζητήσεις για νέα θέση, αναγνώριση, ή καλύτερες συνθήκες.

Αστρολογική συμβουλή : Μην υποτιμάς τις μικρές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, γιατί μπορεί να είναι το σκαλοπάτι για κάτι μεγαλύτερο. Η μέρα σου προσφέρει χώρο να λάμψεις, αρκεί να σεβαστείς τους χρόνους και τους ρόλους των άλλων. Οι προσπάθειες σου δεν περνούν απαρατήρητες.

Ιχθύες – Ανοίγει ο ορίζοντας

Σήμερα, αγαπημένε μου ιχθύ, αισθάνεσαι πιο δυνατός ψυχικά, καθώς το τρίγωνο Ερμή – Δία ανοίγει μια χαραμάδα φωτός στα όνειρα και τις προοπτικές σου. Η μέρα σε ωθεί να δεις τη ζωή με μεγαλύτερη πίστη, να ταξιδέψεις, να μάθεις, να γνωρίσεις ανθρώπους που σε εμπνέουν ή να εμπλακείς σε κάτι δημιουργικό. Αν ασχολείσαι με σπουδές, ξένες γλώσσες, συγγραφή ή πνευματική αναζήτηση, η μέρα είναι εμπνευσμένη. Έρχεται νέα γνώση ή ακόμα και ένα μήνυμα από απόσταση που σε φέρνει πιο κοντά σε μια επιθυμία σου. Τα συναισθήματά σου βρίσκουν διέξοδο μέσα από λόγια ή έργα.

Αστρολογική συμβουλή: Μην περιορίζεις τη φαντασία σου – σήμερα το σύμπαν σου μιλά μέσα από ταξίδια, εικόνες, τραγούδια, βιβλία ή συζητήσεις. Το μονοπάτι ανοίγει όταν έχεις το θάρρος να το δεις μπροστά σου.