Αισιοδοξία Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν - «Έχουν ηττηθεί - Δεν διαθέτουν στρατό»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή, καθώς μια διπλωματική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι εβδομάδες.

«Οι ηγέτες του Ιράν μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε συνάντηση σε σχέση με το πώς μιλούν στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. «Συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν. Να θυμάστε, έχουν ηττηθεί. Δεν διαθέτουν στρατό.»

«Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι πολύ οδυνηρό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Έκκληση στον Νετανιάχου να περιορίσει τις επιθέσεις

Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Τετάρτη, ο Τραμπ ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου να περιορίσει τις επιθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των επικείμενων διαπραγματεύσεων, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο NBC News. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη συνομιλία αυτή στη συνέντευξή του στο NBC News την Πέμπτη, αναφέροντας ότι οι Ισραηλινοί «περιορίζουν» τις επιχειρήσεις τους στο Λίβανο.

«Μίλησα με τον Μπίμπι και θα κρατήσει χαμηλούς τόνους. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο διακριτικοί», δήλωσε ο Τραμπ.