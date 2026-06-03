Αισιοδοξία Τραμπ για συνομιλίες με Ιράν: «Πιθανή πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο»

Παράθυρο αισιοδοξίας για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν άνοιξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται θετικά, αν και απέφυγε να προδικάσει το αποτέλεσμα.

«Μπορεί να μην συμβεί», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει αμέσως μετά πως «μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας σημαντικής προόδου στις συνομιλίες.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών «πηγαίνουν πολύ καλά», ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αναζητούν κοινό έδαφος σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Αναφερόμενος στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, επανέλαβε τη θέση της αμερικανικής πλευράς, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να αποκτήσουν τον έλεγχο του συγκεκριμένου υλικού. Όπως δήλωσε, «κάποια στιγμή» οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην ανάκτησή του, σε χρονικό ορίζοντα που, όπως είπε, δεν βρίσκεται πολύ μακριά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι θα προτιμούσε να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά οι εξελίξεις στον Λίβανος από τις συνομιλίες που αφορούν το Ιράν και το ζήτημα των Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ