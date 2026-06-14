Αϊτή - Σκωτία 0-1: Ο ΜακΓκίν έδωσε στην χώρα του την πρώτη νίκη σε Μουντιάλ μετά από 36 χρόνια

Η Σκωτία πανηγύρισε ξανά νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αϊτή, την οποία και κέρδισε με 1-0 με το γκολ του αρχηγού της, Τζόν ΜακΓκίν.

Μετά το μακρινό 1990 και την νίκη της επί της Σουηδίας με 2-1, οι Σκωτσέζοι κατάφεραν να ξεκινήσουν με το δεξί το φετινό Μουντιάλ, καθώς επικράτησαν της Αϊτής του γνώριμου μας Φραντζί Πιερό, με 0-1.

Το ματς ξεκίνησε ισορροπημένα για τις δυο ομάδες, καθώς η άπειρη Αϊτή βγήκε στον αγωνιστικό χώρο με περίσσιο θράσος και θάρρος για να διεκδικήσει ότι μπορεί να κερδίσει από το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι είχαν το θράσος, όμως οι φιλοξενούμενοι τις φάσεις καθώς πρώτα είχαν δοκάρι με σουτ του ΜακΤόμινει, πριν έρθει ο ΜακΓκιν στο 29' και με λίγη δόση τύχης, καθώς το άτσαλό του τελείωμα κόντραρε στον Μπελεγκάρντ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκόρ για την ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σκωτσέζοι έλεγχαν το παιχνίδι, είχαν τις ευκαιρίες τους όμως δεν κατάφεραν να σφραγίσουν το παιχνίδι, ενώ η Αϊτή είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 85' με τον Φραντζί Πιερό, του οποίου η κεφαλιά πέρασε ελάχιστα άουτ. Έτσι η Σκωτία κέρδισε το παιχνίδι και πήρε τρεις υπερπολύτιμους πόντους, ενώ η Αϊτή κέρδισε τις εντυπώσεις με την αξιοπρεπέστατη εμφάνισή της.