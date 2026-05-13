Αίτημα ΠΑΣΟΚ για κλήση Τζαβέλλα-Δεμίρη στη Θεσμών - Το ζητά η αντιπολίτευση

Την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμίρη, ζητά το ΠΑΣΟΚ, με αίτημα που κατέθεσε προ ολίγου προς τον πρόεδρο της επιτροπής Θανάση Μπούρα, στον απόηχο των εξελίξεων με την υπόθεση των υποκλοπών.

Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα αιτήματα κομμάτων της αντιπολίτευσης, πρώτα από την Πλεύση Ελευθερίας - η οποία και κάλεσε την υπόλοιπη αντιπολίτευση να συναινέσει - και ακολούθως από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με παρέμβασή της από βήματος νωρίτερα, ζήτησε εκ νέου από το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει άμεσα το σχετικό αίτημα, λέγοντας πως σε διαφορετική περίπτωση, «εκείνο θα είναι η αιτία να μην σχηματιστούν τα ⅗ που υποχρεώνουν για την κλήση των "δύο" στην επιτροπή Θεσμών».