Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην Μπαμπίνη Αστακού
Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καίει σε σημείο με χαμηλή βλάστηση.
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) στην Αιτωλοακαρνανία. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καίει σε σημείο με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαμπίνη Αστακού.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.