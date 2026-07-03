Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

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Τροχαίο δυστύχημα με θανατηφόρο κατάληξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) στην επαρχιακή οδό Μύτικα - Φυτειών στο Ξηρόμερο.

Ένας 42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που βρέθηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr, ο άνδρας κινούνταν στην επαρχιακή οδό Μύτικα – Φυτειών όταν σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση, η οποία οδήγησε στην πτώση του στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο οδηγό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο Ξηρόμερο και ιδιαίτερα στη Μπαμπίνη, τόπο καταγωγής του 42χρονου, με συγγενείς και κατοίκους να τον αποχαιρετούν.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.