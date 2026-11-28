Σε άμεσες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο εντολοδόχος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ, μετά την πρόταση του απερχόμενου πρωθυπουργού να αναλάβει ο ίδιος πρώτος την ηγεσία της κυβέρνησης, στο πλαίσιο συμφωνίας για εναλλαγή στην εξουσία.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ απηύθυνε πρόσκληση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την πολιτική του ομάδα να ξεκινήσουν συνομιλίες το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πραγματική πρόθεση για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού στο Ισραήλ.

«Εάν το Λικούντ είναι πραγματικά έτοιμο να σχηματίσει κυβέρνηση ενότητας, είμαι έτοιμος να δω, μέσα στις επόμενες 24 ώρες, πόσο σοβαρό είναι.

Προσκαλώ τον Νετανιάχου και την ομάδα του να συμμετάσχουν μαζί μου απόψε στο ξενοδοχείο Dan Accadia στη Χερζλίγια, προκειμένου να διεξαγάγουμε γνήσιες και επιταχυνόμενες διαπραγματεύσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, απευθυνόμενος στο κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να παραμερίσει την αρχή σύμφωνα με την οποία την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο επικεφαλής του κόμματος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές.

Επικαλούμενος τις υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, εμφανίστηκε έτοιμος να αποδεχθεί ότι ο Άιζενκοτ θα αναλάβει πρώτος τα καθήκοντα του πρωθυπουργού, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με εναλλαγή στην ηγεσία.

Οι εξελίξεις ανοίγουν έναν νέο κύκλο πολιτικών διαβουλεύσεων στο Ισραήλ, με το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.