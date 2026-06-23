Ακαθάριστα οικόπεδα: Από σήμερα οι έλεγχοι - Μέχρι 5.000 ευρώ το πρόστιμο, πότε προβλέπεται φυλάκιση

«Πρεμιέρα» σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου κάνουν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών για τα ακαθάριστα οικόπεδα, μετά τη χθεσινή λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα στοιχεία και την υποχρέωση δήλωσης από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στη σχετική πλατφόρμα.

Πλέον όσοι πολίτες δεν έχουν προβεί στον καθαρισμό των οικοπέδων τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Παράλληλα, αντιμέτωποι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι όσοι έσπευσαν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου, το πρόστιμο ορίζεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ.

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης.

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ).

Έλεγχοι από τους δήμους και την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, τα οικόπεδα που δηλώθηκαν καθαρισμένα έως χθες είναι περίπου 30.000 λιγότερα από πέρσι, περίπου 700.000 αντί για 730.000 το ίδιο διάστημα του 2025. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί άμεσα, δήλωσε ο υπουργός, αφού οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες επιδεινώνονται.

Σύμφωνα με τον κ. Τουρνά, «η πρόληψη αποτελεί υποχρέωση όλων μας καθόλη τη διάρκεια του έτους» και οι καθαρισμοί αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις πυρκαγιές.

Επιπλέον συμπλήρωσε ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με κύρια ευθύνη των δήμων σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ προτεραιότητα αποτελούν οι περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και περιμετρικά αυτού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Όσον αφορά τους καθαρισμούς αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: