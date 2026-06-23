Ακαθάριστα οικόπεδα: Η κίνηση που μπορεί να μειώσει το πρόστιμο μετά τη λήξη της προθεσμίας

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Η δυνατότητα εμπρόθεσμης δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου 2026.

Παρά τη λήξη της προθεσμίας, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν πρόλαβαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, με αποτέλεσμα να παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιών εντός αστικού ιστού, αλλά και η πιθανότητα επιβολής κυρώσεων.

Οι οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ, με στόχο την ενίσχυση του οικειοθελούς καθαρισμού, παρέχει αναλυτικές οδηγίες για το τι ισχύει μετά τη λήξη της πλατφόρμας, βάσει του ισχύοντος πλαισίου και των προτάσεών της.

Σύμφωνα με αυτές:

Ο καθαρισμός του οικοπέδου μπορεί και πρέπει να ολοκληρωθεί ακόμη και εκπρόθεσμα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ελέγχου ή καταγγελίας.

Δεν είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική δήλωση καθαρισμού, ωστόσο η συμμόρφωση μπορεί να ληφθεί υπόψη σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ, όταν το οικόπεδο είναι στην πραγματικότητα καθαρισμένο.

Σε περίπτωση μη καθαρισμού, προβλέπεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, το πρόστιμο επιβάλλεται μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη και δυνατότητα συμμόρφωσης, ενώ σε περίπτωση αδράνειας ενεργοποιούνται οι κυρώσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε καθαρισμό του οικοπέδου και να χρεώσει τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη.

Δυνατότητα ένστασης και μείωση προστίμων

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει επίσης ότι:

Σε περίπτωση συμμόρφωσης μετά από έλεγχο, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50% μετά από ένσταση.

Η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιείται προσωπικά στον ιδιοκτήτη.

Προβλέπεται δεκαήμερη προθεσμία ένστασης σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

Η υποβολή ένστασης μπορεί να αναστείλει προσωρινά την ποινική διαδικασία μέχρι την έκδοση απόφασης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει ότι, ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο άμεσος καθαρισμός των οικοπέδων μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο προστίμων και διοικητικών ή νομικών συνεπειών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η οικειοθελής συμμόρφωση παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο αποφυγής επιβαρύνσεων και ενίσχυσης της αντιπυρικής προστασίας.