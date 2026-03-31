Ακίλε Πολοναρα: Νίκησε τον καρκίνο και επέστρεψε στο παρκέ

Ο Ακίλε Πολονάρα, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, βρέθηκε πάλι στο γήπεδο κάνοντας ατομική προπόνηση και έδειξε έτοιμος για την επιστροφή του σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας της Σάσαρι ανέβασε ένα συγκλονιστικό βίντεο στον λογαριασμό του στο instagram, βάζοντας μετά απο καιρό τα πρώτα του καλάθια.

Μπορεί το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του να ήταν για 22 Μαρτίου, αλλά αυτή πήρε λίγο παραπάνω χρόνο, όμως το αποτέλεσμα είναι ότι άφησε πίσω του τον καρκίνο βγαίνοντας νικητής με συμπαραστάτες την γυναικά του και τα παιδιά του.

Στόχος του τώρα είναι να επανέλθει σε κατάσταση που θα του επιτρέπει να αγωνιστεί με την Σάσαρι, ώστε να την βοηθήσει να πετύχει τους στόχους της.

