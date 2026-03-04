Ακίνητα: «Σπίτι μου 2», φοιτητές, ξένοι επενδυτές απογειώνουν τη ζήτηση– Πού χτυπάει κόκκινο η αγορά

Το 2025 η αγορά ακινήτων δεν… περπάτησε. Έτρεξε. Το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η ανακοίνωση των βάσεων που πυροδότησε νέο κύμα αναζήτησης φοιτητικής στέγης, η εκτόξευση του τουρισμού αλλά και η αμείωτη επενδυτική όρεξη – εντός και εκτός συνόρων – διαμόρφωσαν ένα εκρηκτικό μείγμα ζήτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη SDI της Spitogatos Insights, που αποτυπώνει τον όγκο αναζητήσεων στο spitogatos.gr, το ενδιαφέρον για αγορά και ενοικίαση κατοικίας κατέγραψε ισχυρή άνοδο σε σχέση με το 2024.

Άλμα 17% στις αγορές – Στο +5% τα ενοίκια στην εγχώρια ζήτηση

Η εγχώρια ζήτηση για κατοικίες προς πώληση αυξήθηκε κατά 17% το 2025 σε ετήσια βάση. Καταλύτης; Η ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 2» στις αρχές του έτους, που επανέφερε στο παιχνίδι χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές.

Στις ενοικιάσεις, η άνοδος ήταν πιο συγκρατημένη αλλά σαφής: +5% σε σχέση με το 2024. Με δεδομένο ότι τα ενοίκια κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και αυτή η αύξηση αποτυπώνει ανθεκτική ζήτηση.

Ξένοι αγοραστές: +12% στις αγορές, «έκρηξη» 33% στις ενοικιάσεις

Η διεθνής ζήτηση κινήθηκε ακόμη πιο δυναμικά:

+12% στις κατοικίες προς πώληση

+33% στις κατοικίες προς ενοικίαση

Η άνοδος αυτή συνδέεται με:

την εξ αποστάσεως εργασία,

το συγκριτικά χαμηλότερο κόστος διαβίωσης,

τις τιμές ενοικίασης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες,

αλλά και την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα.

Η Ελλάδα παραμένει «value for money» επιλογή για πολλούς Ευρωπαίους και Αμερικανούς – τουλάχιστον σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές αγορές.

Οι περιοχές που πρωταγωνιστούν στις αγορές κατοικιών

Top περιοχές για αγορά το 2025

Με βάση τη συνολική ζήτηση (Ελλάδα και εξωτερικό), οι περιοχές με τη μεγαλύτερη δυναμική για αγορά κατοικίας είναι:

Χαλκιδική

Δήμος Αθηναίων

Προάστια Θεσσαλονίκης (θεαματική άνοδος από την 5η θέση το 2023)

Νότια Προάστια Αθηνών

Κυκλάδες

Ακολουθούν με ισχυρή παρουσία: Δήμος Θεσσαλονίκης, Καβάλα, Βόρεια Προάστια Αθηνών, Μεσσηνία και Δωδεκάνησα.

Πού «χτυπάει κόκκινο» το ενδιαφέρον στο 4ο τρίμηνο

Το τελευταίο τρίμηνο του 2025 η ζήτηση για αγορά κατοικίας ήταν ιδιαίτερα υψηλή:

Νότια, Βόρεια και Δυτικά Προάστια Αθηνών

Δήμος και Προάστια Θεσσαλονίκης

Ισχυρή δυναμική κατέγραψαν επίσης:

Ανατολικά Προάστια και Υπόλοιπο Αττικής

Κυκλάδες

Εύβοια

Μαγνησία και Λάρισα

Αχαΐα και Μεσσηνία

Χαλκιδική

Η εικόνα είναι σαφής: τα μεγάλα αστικά κέντρα κρατούν τα σκήπτρα, αλλά η περιφέρεια – ειδικά τουριστικές και παραθαλάσσιες ζώνες – διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο μερίδιο.

Ενοικιάσεις 2025: Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση

Τα hotspots για μίσθωση κατοικίας

Οι πιο δημοφιλείς περιοχές για ενοικίαση κατοικίας το 2025:

Δήμος Αθηναίων

Νότια Προάστια Αθηνών

Προάστια Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Βόρεια Προάστια Αθηνών

Στο 4ο τρίμηνο, η πίεση εντάθηκε ιδιαίτερα σε Νότια, Βόρεια και Δυτικά Προάστια Αθηνών, καθώς και στον Δήμο και τα Προάστια Θεσσαλονίκης.



Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφηκε σε:

Κορινθία

Αχαΐα

Μεσσηνία

Δωδεκάνησα

Χανιά και Ηράκλειο

Μαγνησία και Λάρισα

Ποιοι ξένοι αγοράζουν και πόσα δίνουν

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα:

ΗΠΑ

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Κίνα

Βουλγαρία

Οι υψηλότερες μέσες τιμές αναζήτησης καταγράφηκαν:

Κίνα: 430.572 ευρώ

Νότια Αφρική: 414.225 ευρώ

ΗΠΑ: 391.628 ευρώ

Σε επίπεδο τύπου ακινήτου, οι ξένοι αναζητούν κυρίως:

μονοκατοικίες

διαμερίσματα

βίλες

Το «ήλιος και θάλασσα» παραμένει ισχυρό brand. Και συνοδεύεται από σοβαρό budget.

Αττική και Θεσσαλονίκη: Οι πρωταγωνιστές ανά περιοχή

Αττική – Αγορές

Ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί την πρωτιά στη ζήτηση για αγορά.

Ο Πειραιάς εκτοξεύτηκε από την 5η στη 2η θέση.

Ακολουθούν:

Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Περιστέρι (με αξιοσημείωτη άνοδο), Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα.

Θεσσαλονίκη – Αγορές

Οι δημοφιλέστερες περιοχές:

Καλαμαριά, Κέντρο, Εύοσμος, Τούμπα, Θέρμη, Πυλαία, Θερμαϊκός, Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, Χαριλάου και Σταυρούπολη.

Ενοικιάσεις στα αστικά κέντρα

Στην Αττική, πρώτος ο Δήμος Αθηναίων, δεύτερος ο Πειραιάς, τρίτο το Περιστέρι.

Ισχυρή άνοδος για Νέα Ιωνία και Αιγάλεω, ένδειξη στροφής σε πιο προσιτές λύσεις.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι σχεδόν ταυτόσημη με τις αγορές: Καλαμαριά και Κέντρο κυριαρχούν, με σταθερή παρουσία Εύοσμου, Τούμπας και Θέρμης.

Συμπέρασμα

Το 2025 επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά ακινήτων παραμένει σε φάση έντονης κινητικότητας. Το «Σπίτι μου 2» ενίσχυσε τη ζήτηση στην εγχώρια αγορά, οι φοιτητές πίεσαν περαιτέρω τις ενοικιάσεις, ενώ οι ξένοι αγοραστές συνεχίζουν να βλέπουν την Ελλάδα ως επενδυτική ευκαιρία.

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει, και μάλιστα ισχυρή. Το ζήτημα είναι αν η προσφορά μπορεί να την καλύψει χωρίς νέα άνοδο τιμών. Και εκεί, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα.