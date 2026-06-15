Ακίνητα: Στην τελική ευθεία ο ηλεκτρονικός φάκελος για 7,1 εκατ. φορολογούμενους

Θέμα χρόνου είναι η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) με την πλήρη και ακριβή καταγραφή της ταυτότητας, της χρήσης και των ιδιοκτητών των ακινήτων σε όλη τη χώρα καθώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.

Με τη δημιουργία του Μητρώου το Δημόσιο θα έχει καθαρή και σε πραγματικό χρόνο εικόνα για την ακίνητη περιουσία και θα μπορεί μέσω διασταυρώσεων να εντοπίζει περιπτώσεις απόκρυψης η αλλοίωσης στοιχείων από επιτήδειους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή φόρων η να λάβουν επιδόματα και ενισχύσεις που δεν δικαιούνται

Για κάθε ακίνητο θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες όπως είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο επαγγελματικό ακίνητο κλπ), επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας όπως θα έχει αποτυπωθεί στο ΜΙΔΑ και όσοι διαπιστώνουν λάθη και παραλείψεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Παράλληλα για πρώτη φορά θα πρέπει να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων που έχουν στη κατοχή τους και συγκεκριμένα εάν είναι:

1. Ιδιοκατοικούμενα (κύρια, δευτερεύουσα, εξοχική κατοικία)

2. Ιδιοχρησιμοποιούμενα (γραφεία, καταστήματα)

3. Δωρεάν παραχωρούμενα σε γονείς, παιδιά, αδέρφια ή ακόμη και σε φίλους. Επισημαίνεται ότι αφορολόγητη είναι η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας έως 200 τ.μ. σε παιδιά ή γονείς ή το αντίστροφο ενώ η επιπλέον των 200 τετραγωνικών μέτρων παραχωρούμενη κατοικία φορολογείται. Με την ολοκλήρωση της απογραφής θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός αριθμός των δωρεάν παραχωρούμενων ακινήτων αλλά και οι περιπτώσεις πίσω από τις οποίες υποκρύπτεται φοροδιαφυγή με αδήλωτα εισοδήματα.

4. Μισθωμένα με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση.

5. Κενά ακίνητα. Με την πλήρη ανάπτυξη του Μητρώου οι ελεγκτικές αρχές θα «τρέξουν» οι διασταυρώσεις στα ακίνητα που δηλώνονται ως κενά στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης με τα δεδομένα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα με υψηλή κατανάλωση ρεύματος τα οποία δηλώνονται κενά θα βρεθούν στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ.

6. Ακίνητα για τα οποία έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

7. Ακίνητα με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Πρόκειται κυρίως για επαγγελματικά κτίρια (γραφεία, αποθήκες, βιομηχανικά, ξενοδοχεία) που αποκτούν επιχειρήσεις/επαγγελματίες μέσω μιας εταιρείας leasing.

Μετά τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη πλατφόρμα θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα οι ενοικιαστές προκειμένου να ταυτιστούν τα εκμισθούμενα ακίνητα με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών παρέχοντας τη δυνατότητα στη φορολογική διοίλκηση να διενεργεί εξπρές ελέγχους για «μαύρα» εισοδήματα από ενοίκια.