Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοχία στη Βέροια λόγω πτώσης δέντρου

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα) ακινητοποιήθηκε πριν από λίγο κοντά στον Σταθμό της Βέροιας.

Όπως αναφέρει η Hellenic Train πρόκειται για την αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα). Η πτώση δέντρου ειχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Βέροια- Έδεσσα.

Η αμαξοστοιχία επιστρέφει στον Σταθμό της Βέροιας, όπου οι επιβάτες θα προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1736 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Έδεσσα – Βέροια, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Επισκοπή Νάουσας και Πετραία, ενώ από τον Σταθμό Βέροιας οι επιβάτες θα συνεχίσουν προς τη Θεσσαλονίκη με τρένο.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

